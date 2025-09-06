Decana de la FIC reivindicó “libertad de cátedra” tras señalamiento “antisemita” a docente

Locales

La docente Gladys Ceretta, decana de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República, emitió una carta a la opinión pública este viernes en relación a los señalamientos que realizó un estudiante por presuntos comentarios “antisemitas” de una docente y sus posteriores críticas del sistema político.

“Nuestra casa de estudios es, por definición jurídica y por la constatación de quienes la habitamos cotidianamente, un espacio de encuentro de la diversidad y de cultivo del espíritu crítico. Nos incumbe defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno, así como preservar la libertad de opinión”, comienza la misiva.

La jerarca reivindicó que la “libertad de cátedra” es un “derecho inherente a los miembros del personal docente” y que la ley orgánica de la universidad le reconoce “a los órdenes universitarios y a cada uno de sus integrantes” el derecho a la “más amplia libertad de opinión y crítica en todos los temas”.

“En la universidad y en esta facultad trabajamos diariamente para garantizar los derechos humanos de todas las personas, una tarea que realizamos de forma compartida entre estudiantes, docentes, egresados y funcionarios TAS (técnicos, administrativos y de servicios)”, agrega el comunicado.

A su vez, Ceretta recordó que la FIC y la Udelar tiene “distintas herramientas” para poder “plantear situaciones que consideren que lesionan sus derechos”: referentes de convivencia, la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación; representantes del cogobierno; el “Procedimiento alternativo de resolución de conflictos” y la Unidad de Apoyo a la Enseñanza.

La polémica se generó a raíz de un video filmado por el estudiante Rodrigo Varscher, quien afirmó que una docente tuvo comentarios antisemitas durante una clase donde abordó a los teóricos judíos Theodor Adorno y Max Horkheimer.

De acuerdo con su relato, la profesora destacó la vigencia del pensamiento de estos autores, “dado el ascenso de ciertos autoritarismos que se observan en el mundo”. “Pero aprovechó la volada para decir, al pasar, que se está cometiendo un genocidio en Palestina”, relató.

Según afirmó, al seguir hablando de los filósofos, la docente comentó sobre los inicios de la Escuela de Frankfurt, lo que tuvo “cierta financiación independiente”. “Y la profesora reparó en que 'comerciantes judíos con cierto nivel económico financiaban las investigaciones de estos intelectuales'”, añadió.

Luego, afirmó que, tras esas “infelices apreciaciones”, mostró en pantalla una fotografía de Adorno y Horkheimer. Ante esto, el estudiante señaló que la docente “reparó en la semejanza fisonómica entre los dos, pero aclarando que no eran familiares”. “¿Pero saben en qué dijo que se diferenciaban? En la forma de sus narices”, apuntó.

