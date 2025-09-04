Estudiante señala a docente de Udelar por antisemita al comparar nariz de teóricos judíos

Locales

El estudiante de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Varscher, afirmó que una docente de esa institución tuvo comentarios antisemitas durante una clase donde abordó a los teóricos judíos Theodor Adorno y Max Horkheimer.

En un video difundido por la periodista del Semanario Hebreo Ana Jerozolimski, Varscher sostuvo que en una clase a la que asistía “la docente emitió una serie de comentarios de lo más desafortunados y muy hostiles” para aquellos que pertenecen a la comunidad judía.

Según explicó, la clase trataba sobre la Escuela de Frankfurt, que tiene como referentes a los pensadores Adorno y Horkheimer, entre otros.

De acuerdo con su relato, la profesora destacó la vigencia del pensamiento de estos autores, “dado el ascenso de ciertos autoritarismos que se observan en el mundo”. “Pero aprovechó la volada para decir, al pasar que se está cometiendo un genocidio en Palestina”, relató.

“Vaya casualidad que, al abordar el pensamiento de estos filósofos judíos alemanes, que huyeron, buena parte de ellos, a los Estados Unidos para salvarse de la persecución nazi, fue relacionado con la situación bélica y el conflicto que se viene desarrollando hace ya casi dos años”, sumó.

Varscher afirmó que ese comentario le hizo “tragar saliva”, aunque lo consideró como “políticamente aceptable”.

“Pero, más allá de la cuestionabilidad de esa afirmación, luego hizo otras dos observaciones que ahí sí realmente me hicieron sentirme de lo más violentado como judío”, apuntó.

Según afirmó, al seguir hablando de los filósofos, la docente comentó sobre los inicios de la Escuela de Frankfurt, lo que tuvo “cierta financiación independiente”. “Y la profesora reparó en que 'comerciantes judíos con cierto nivel económico financiaban las investigaciones de estos intelectuales'”, añadió.

“Ni bien dijo eso, que me dejó tremendamente desconcertado, luego de haber dicho que se estaba desarrollando un genocidio en Palestina —y que ni siquiera aclaró dónde alega que se está dando eso—, me pregunté: ¿qué aporta un comentario así en un aula universitaria? O sea, destacar la procedencia de la financiación de investigaciones independientes que realizaba un grupo de intelectuales. ¿Qué aporta al planteo y a la comprensión de algo así?”, dijo después el estudiante.

Luego, afirmó que, tras esas “infelices apreciaciones”, mostró en pantalla una fotografía de Adorno y Horkheimer. Ante esto, el estudiante señaló que la docente “reparó en la semejanza fisonómica entre los dos, pero aclarando que no eran familiares”. “¿Pero saben en qué dijo que se diferenciaban? En la forma de sus narices”, apuntó.

“¿Acaso no era esa una de las formas en las que los nazis caracterizaban a los judíos? ¿Una profesora universitaria puede tener la indecencia y la desvergüenza de comparar fisonómicamente —lo cual ya es digno de levantar una ceja— para referirse a dos judíos y decir que en lo que se diferenciaban era la forma de sus narices? Lo cual pude constatar que era cierto, pero, ¿qué aporta?”, cuestionó.

Al finalizar, Varscher recordó lo dicho por la docente para señalar que “este es el tipo de antisemitismo que se manifiesta y que desgraciadamente muchos estudiantes judíos de la Udelar” padecen “con demasiada frecuencia”.

