“Discurso de odio” y “antisemitismo”: críticas por testimonio de estudiante sobre docente

El caso que denunció Rodrigo Varscher, estudiante de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (Udelar), que afirmó que una docente de esa institución tuvo comentarios antisemitas durante una clase donde abordó a los teóricos judíos Theodor Adorno y Max Horkheimer, generó críticas desde la política y la sociedad civil.

El diputado colorado Felipe Schipani presentó un pedido de informes ante la FIC por las “graves denuncias de antisemitismo” formuladas por el estudiante. “La facultad debe investigar los hechos, iniciar los procedimientos disciplinarios y garantizar la no discriminación en sus aulas”, escribió en la red social X.

En el pedido, el legislador solicita saber si las autoridades educativas están al tanto, si se piensa disponer una investigación administrativa o disponer medidas institucionales.

Sebastián Sanguinetti, también diputado colorado, apoyó el pedido de Schipani y condenó “toda forma de discriminación”.

“La Udelar debe investigar con urgencia estas denuncias de antisemitismo. La situación en Uruguay es preocupante: en 2024 alcanzamos un récord y, por cuarto año consecutivo, lideramos en la región las expresiones de antisemitismo en redes y en otros ámbitos”, agregó.

La organización judía B’nai B’rith Uruguay expresó que la universidad “debe ser un espacio libre de todo tipo de discriminación y discurso de odio”.

“Instamos a las autoridades de la Universidad a investigar este repudiable hecho y tomar las medidas necesarias para evitar que se vuelva a ocurrir. Repudiamos toda forma de antisemitismo y discriminación, especialmente en ámbitos educativos que deben fomentar la convivencia, no el odio”, manifestó.

