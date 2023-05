De escudero del “Guapo” a chocar con Leal y por el IAVA, las batallas de Santiago González

Política

Escudero, ante todo, del exministro Jorge Larrañaga, de quien fuera secretario político pero también chofer en sus inicios, Santiago González renunció este jueves al Ministerio del Interior.

En medio de la polémica por el uso que hizo del Hospital Policial, González se fue sobre las 16:00 de la Torre Ejecutiva sin hacer declaraciones, aunque si algo no cultivó estos años fue la inacción y el bajo perfil.

El jerarca saliente, que había llegado a la cartera para acompañar al fallecido líder de Alianza Nacional, era identificado entre las autoridades del Ministerio del Interior por estar en varios lados durante un mismo día, y también mostró un alto perfil en redes sociales, sobre todo Twitter.

Egresado del Instituto Profesional de Enseñanza Periodística (IPEP), según su perfil en LinkedIn, González fue entre 2005 y 2010 secretario de la Cámara de Senadores, cuando Larrañaga era el líder de la oposición al primer gobierno del Frente Amplio.

González se mantuvo siempre cerca de Larrañaga. Trabajó en su despacho y en sus campañas presidenciales, y cuando los blancos llegaron al gobierno con Luis Lacalle Pou como presidente, Larrañaga le encargó ser director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

En ese cargo sucedió al frenteamplista Gustavo Leal, con quien durante los últimos años mantuvo distintos tipos de cruces, por diferentes temas.

“Los operativos que llevamos adelante van a lugares donde no está bien la cosa, donde la Policía no estaba. Yo creo que con los operativos Mirador no cambió la realidad del barrio”, dijo González en junio de 2022 durante una entrevista con Telemundo de Canal 12, en relación al desempeño de la anterior gestión en zonas denominadas rojas.

González tampoco perdonó a Leal cuando se supo que el frenteamplista había visitado en Barra do Chuí a los padres del excustodio presidencial Alejandro Astesiano. “Ya no hay dudas que Leal fue a la casa de los padres de Astesiano. ¿A qué fue? ¿Fue como un boy scout a estar a las órdenes para lo que precisen de forma desinteresada? ¿Cómo sabía dónde vivían? ¿Qué les ofreció? El FA para acusar a otros son los primeros, para los suyos callan”, sostuvo.

Defendió la gestión del gobierno y la baja en las cifras de delitos en comparación a las administraciones frenteamplistas, lo que lo llevó a confrontar con distintos dirigentes de la oposición.

El exjerarca compartió la cúpula del Ministerio del Interior con Luis Calabria, que asumió como director general de Secretaría, también un hombre de confianza de Larrañaga. En su carta de renuncia, Calabria dio a conocer que había utilizado el Hospital Policial para una consulta oftalmológica y que eso lo motivaba a resolver su salida. Dos días antes de la carta de renuncia de Calabria, MVD Noticias informó que el exdirector general, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y su asesor, Andrés Capretti, se hisoparon en el Policial. Las consultas médicas de jerarcas del Frente Amplio en ese centro de salud durante la anterior administración fue uno de los puntos en los que pegaron los dirigentes nacionalistas y fue también, por el que cayeron Calabria y González.



El ahora ex coordinador de Seguridad y Convivencia de la cartera también protagonizó operativos de saturación y salió a recorrer las calles durante la pandemia y en cada invierno. Entendía el trabajo como de dedicación total.

Su lugar preferido para vacacionar es Punta del Diablo. Este año, en ocasión de un incendio, salió a patrullar en medio del descanso.

A las 5 am tuvimos un incendio en la playa del ribero, en Punta del Diablo



8 cabañas con pérdidas totales



Destacar el excelente trabajo de Bomberos



Equipos de PDD, junto a 5 bombas de la zona, lograron contener el fuego



Mi reconocimiento y respeto a todos ellos@Minterioruy pic.twitter.com/agh2pKFtb3 — Santiago González (@santiagon1974) January 17, 2023

En redes sociales y en la vida cotidiana, asegura, trata de dar respuesta a todas las personas.

Me escriben por acá, Instagram, Facebook y cualquier vecino tiene mi teléfono. No le busque la vuelta, yo trato de atender a todas las personas. — Santiago González (@santiagon1974) May 6, 2023

Además de su gestión, su actividad en redes sociales también dio que hablar en junio del año pasado, cuando incluyó en una publicación una foto de una tanga, que luego borró, y que generó una ola de memes en Twitter.

Pero también tuvo otras polémicas.

Su chofer, un policía de la Guardia Republicana, fue condenado en junio de 2020 a cuatro años de prisión por vender droga en San Gregorio de Polanco. González dijo en ese momento que lo conocía hace dos meses y que no había notado nada raro en él.

El excoordinador del Programa Específico de Atención a la Población Extranjera y Migrante del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Martín Correa, denunció por violencia y discriminación ante la Fiscalía a González, y a Luis Mendoza, director del INR. Correa había señalado en abril de 2022 en el Parlamento a González por situaciones de presunta homofobia, misoginia y violencia privada.

Uno de los últimos encontronazos públicos que enfrentó fue con el Gremio de Estudiantil del Instituto Alfredo Vasquez Acevedo (IAVA). En ocasión de una serie de desalojos en el liceo por un conflicto con la Dirección de Secundaria, González se hizo presente en el centro educativo y tuvo distintos intercambios con Gerónimo Sena, líder estudiantil.

Luego de que M24 informara que se atendió en el Hospital Policial, González primero lo negó y luego reconoció el 9 de mayo que recibió una inyectable en ese centro de salud por dolor lumbar. Aseguró que la concurrencia a ese nosocomio “no es ilegal”, y volvió a negar que haya retirado medicamentos.

Este jueves, sobre las 15:00, llegó a la Torre Ejecutiva, donde entregó su renuncia. Se fue sin hacer declaraciones a los medios. Y un par de horas después se despidió en Twitter.

Quiero agradecer a cada policía de nuestro país por estos más de 3 años de trabajo compartido.



Aprendí de todos ustedes durante este tiempo, desde el Crio. Gral. mas importante hasta el agente más nuevo.



Es un orgullo tener este equipo.

Gracias por cuidarnos.



Hasta la vuelta. — Santiago González (@santiagon1974) May 11, 2023

