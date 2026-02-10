Policiales

De asalto a banco a tráfico de gemas: el túnel de la Ciudad Vieja no nos deja aburrirnos

Días atrás, una noticia atípica sacudió el panorama informativo local: la policía había detectado la construcción de un túnel de unos 200 metros por debajo de la Ciudad Vieja.

Tal como informáramos, la excavación había comenzado en la calle Colón y, según se estableció en primera instancia, el objetivo era irrumpir desde el subsuelo en las bóvedas de una institución bancaria.

Desde el comienzo, la noticia se prestó a interpretaciones encontradas: se dijo primero que el objetivo era el Banco Central del Uruguay. En ese momento, el ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que, de haberse concretado el crimen, se estaría ante “el robo del siglo”, y que la sustracción del dinero allí almacenado significaría un duro golpe a las finanzas del país.

Sin embargo, el trazado del túnel pasaba muy cerca de dos bancos privados, y no faltaron voces que señalaron que uno de ellos sería el objetivo de los ladrones.

Cualquiera fuera el caso, lo cierto es que las autoridades, gracias a labores de inteligencia conjuntas con Brasil, iban un paso adelante.

Según informó el semanario Búsqueda, durante las fiestas navideñas se incrementó el patrullaje en zonas cercanas a varias entidades financieras. Asimismo, El Observador reportó que el 23 de diciembre el Banco Central dispuso el retiro de importantes sumas de dinero de sus bóvedas, que fueron redistribuidas entre las sucursales 19 de Junio y Ciudad Vieja del Banco República.

El encanto de los clásicos

La noticia de que se planificaba un robo bancario mediante la modalidad de túnel aportó una nota diferente en el panorama policial local, marcado por sangrientos episodios de sicariato, abominables hechos de violencia de género y ramplones robos de perfumes.

En ese contexto oscuro y vulgar, la posibilidad de un robo incruento, ingenioso y “vieja escuela” sonaba casi irreal, como una intromisión de la literatura y el cine en la realidad uruguaya.

Sin embargo, los nuevos avances en las pesquisas podrían dar por tierra con esas hipótesis.

El pasado domingo, el periodista Ignacio Álvarez compartió en redes sociales dudas al respecto entre los propios encargados de la pesquisa. Aseguró que “un alto jerarca policial” le confirmó que “en la zona el subsuelo es de roca dura, por lo que solo con una explosión indisimulable se podría haber perforado”; asimismo, “el perito en seguridad bancaria Luis Pereyra me descartó que con las herramientas incautadas (pico y palas) se hubiera podido acceder a bóvedas que son prácticamente impenetrables”.

Ante esos argumentos, y teniendo en cuenta que el caso involucraría al grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC), Álvarez planteó otra hipótesis: “Quizás el túnel frustrado no buscaba acceder a los bancos de la zona, sino al puerto, cuyos depósitos quedan a apenas dos cuadras del lugar hasta donde habían conseguido excavar”.

Así las cosas, los excavadores clandestinos no querrían cometer un anacrónico y romántico robo de banco, sino mover drogas y dinero lejos de controles y miradas indiscretas. De acuerdo con lo señalado por El Observador, esa línea de investigación sigue abierta.

Bribones tras la esmeralda perdida

En paralelo, la investigación sumó un elemento adicional vinculado al contrabando de piedras preciosas.

Según informa Diario La R, en mayo pasado la Dirección Nacional de Aduanas incautó un cargamento declarado como latas de pintura naval que, según fuentes consultadas por el citado medio, ocultaba esmeraldas valuadas en unos dos millones de dólares.

El producto había sido presentado como un insumo habitual del entorno portuario, lo que habría contribuido a evitar controles exhaustivos. Dentro de los envases, las gemas estaban acondicionadas para pasar inadvertidas en inspecciones superficiales.

El rotulado como pintura marina —un recubrimiento anticorrosivo históricamente asociado al uso de plomo— habría servido para justificar el peso de los envases y reducir sospechas. Autoridades brasileñas señalaron que la aduana uruguaya actuó sin conocer la presencia de piedras preciosas y que el destino final del cargamento permanece incierto, lo que abre interrogantes sobre posibles desvíos en la cadena logística.

Por el monto estimado, el decomiso se ubica entre los más relevantes en materia de contrabando de gemas detectados en el país en los últimos años. La investigación busca establecer el origen de las esmeraldas, su destino y si estaban destinadas a exportación irregular, lavado de activos o circuitos informales de comercialización internacional.

La conexión entre este episodio y el túnel hallado en Ciudad Vieja amplía el alcance del caso. La estructura subterránea, inicialmente asociada a un eventual robo, podría haber sido utilizada como vía discreta para el traslado de mercadería de alto valor, aprovechando la concentración de actividad portuaria, financiera y comercial de la zona.

El expediente permanece abierto y podría derivar en imputaciones por contrabando, asociación para delinquir y lavado de activos, entre otros delitos. La investigación, que comenzó con el hallazgo de una excavación clandestina, evolucionó hacia un caso con posibles ramificaciones internacionales que pone en evidencia el grado de sofisticación alcanzado por redes delictivas vinculadas al crimen organizado.

La investigación sigue

Por el caso fueron detenidos e imputados cinco ciudadanos uruguayos, cuatro brasileños y dos paraguayos, quienes tenían una especie de centro de operaciones en una casa de El Pinar (Canelones), inmueble que fue allanado.

Se espera que en las próximas horas surjan elementos que permitan determinar el propósito exacto de los maleantes, y saber si hay más personas implicadas.