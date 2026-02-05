El Pinar: así allanaron casa que era centro de operaciones para túnel en Ciudad Vieja

Policiales

El Ministerio del Interior divulgó imágenes de cómo efectivos de la Dirección General de Operaciones Especiales allanaron la casa de El Pinar que servía como centro de operaciones para las 11 personas que cavaron un túnel en Ciudad Vieja con la intención de robar un banco.

El video muestra imágenes grabadas por los oficiales que realizaron el allanamiento. En él se puede ver cómo ingresan a la vivienda con armas en sus manos y recorren el lugar.

El operativo, realizado el pasado martes 3 de febrero —el mismo día en que se detuvo a más personas que cavaban el túnel—, logró la detención de dos personas de ciudadanía brasileña. También se incautaron teléfonos celulares y “otros objetos clave para la investigación”.

“Esta vivienda era utilizada como lugar de depósito de ropas, implementos y tierra extraída al cavar el túnel en Ciudad Vieja, previo a que sean desechados en los contenedores de basura”, señalaron desde la cartera.

En total, 11 personas resultaron detenidas por este episodio. La Fiscalía de Estupefacientes de 4º turno las imputó a todas en la jornada del pasado miércoles 4, y se dispuso una medida cautelar de prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación.

En rueda de prensa en la noche de ayer, el ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que, de haberse concretado este hurto, se “hubiera ocasionado un duro daño y golpe a todo el sistema financiero del país y, en definitiva, a la economía nacional”.

Por su parte, el presidente de la República, Yamandú Orsi, habló desde China y señaló que había sido avisado “hace más de un mes” acerca de este caso. “Aprovecho para reconocer a quienes trabajaron con tanta paciencia haciendo inteligencia”, dijo el mandatario en declaraciones consignadas por Canal 4 y Canal 5.

