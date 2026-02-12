Locales

De Paysandú a Cebollatí: viento, rayos y granizo dejaron secuelas a lo ancho del país

En las últimas horas del miércoles, y tal como había sido anunciado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y los servicios privados, un frente frío ingresó al país y se hizo sentir de manera espectacular: tormentas eléctricas, granizadas y fuertes vientos en varias zonas del territorio nacional.

En lugares tan distantes entre sí como Paysandú, Fray Marcos o Cebollatí, la inestabilidad atmosférica provocó momentos de preocupación y dejó secuelas.

En Paysandú se registró una racha de 111,60 km/h. Según informara el comunicador local Rodrigo González, la elevada marca fue registrada por la estación de Inumet situada en el Aeropuerto Charles Chalkling, al sureste de la capital departamental.

En Cebollatí, Rocha, una intensa tormenta con caída de granizo dejó importantes destrozos materiales.

Según reportara el medio local Inf Central, el fenómeno provocó roturas de vidrios en viviendas y daños en vehículos.

Además, se reportaron árboles caídos en varios puntos de la localidad, lo que generó complicaciones momentáneas en la circulación.

En la vecina ciudad de La Charqueada, ya en el departamento de Treinta y Tres, también hubo consecuencias por el temporal: varios árboles cayeron y obstruyeron la ruta 91, requiriendo la intervención del personal correspondiente para despejar la vía.

No se informó sobre personas lesionadas, aunque sí cuantiosos daños materiales, especialmente en Cebollatí, donde el granizo fue más intenso.

En Fray Marcos, Florida, se produjo durante la noche una intensa granizada, hecho que fue grabado por residentes. Asimismo, se reportaron situaciones similares en Flores y Canelones.

En cuanto a lo que se espera para el resto de la semana, el Inumet no prevé lluvias ni tormentas para viernes y sábado, y califica como “media” la probabilidad de precipitaciones el domingo.

Sin embargo, el meteorólogo Guillermo Ramis anunció recientemente que el domingo será un “día complicado”. En concreto, vaticinó lluvias en todo el país desde la mañana y “tormentas en la tarde”.