Se vino con todo: alertas de nivel naranja y amarillo por “tormentas severas”

El Instituto Uruguayo de Meteorología, Inumet, advierte que un frente semiestacionario afecta al país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes o severas.

En las zonas alcanzadas por el fenómeno, se podrán registrar lluvias intensas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.

Por esa razón, la entidad emitió alertas de nivel naranja y amarillo para varios departamentos del país.

El área y las localidades afectadas pueden apreciarse con detalle en el siguiente mapa:

Inumet by Montevideo Portal