Se vino con todo: alertas de nivel naranja y amarillo por “tormentas severas”

El Instituto Uruguayo de Meteorología, Inumet, advierte que un frente semiestacionario afecta al país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes o severas.
En las zonas alcanzadas por el fenómeno, se podrán registrar lluvias intensas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.
Por esa razón, la entidad emitió alertas de nivel naranja y amarillo para varios departamentos del país.
El área y las localidades afectadas pueden apreciarse con detalle en el siguiente mapa:
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]