Un día “bien de bien” y otro “complicado”: el “subibaja” que se viene esta semana

Los días que restan de la presente semana estarán signados por temperaturas amenas, incluso frescas para la época.

En el sur, más allá de los 30 grados de máxima previstos para hoy, el resto de la semana las marcas mayores oscilarían entre 24 y 27 grados, generando sensaciones térmicas aptas para actividades veraniegas, y sin el bochorno que sobreviene cuando el termómetro pasa de la treintena.

Así lo señaló hoy el meteorólogo Guillermo Ramis, en su espacio matutino en el noticiero Informativo Sarandí.

Sin embargo, aquellos que planean ir a la playa o divertirse al aire libre deberán tener en cuenta otro factor: la lluvia.

Según Ramis, el agua llegará este jueves con “algunos chaparrones, especialmente en la tarde y noche”, situación que podría prolongarse hasta el viernes en el departamento de Rocha, con alguna lluvia remanente.

Luego, en todo el país se disfrutaría “un sábado bien de bien”, preludio de “un domingo que será el día complicado”. En concreto, Ramis anunció lluvias en todo el país desde la mañana y “tormenta en la tarde”.

Si bien no se esperan fenómenos extremos, las precipitaciones y las tormentas se prolongarían durante toda la jornada, por lo que los veraneantes deberán guardar el frasco de protector solar y planificar algunos juegos de mesa.

En cuanto al lunes y el martes, días de feriado por Carnaval, Ramis no avizora de momento ningún episodio de lluvia.