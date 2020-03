Da Silveira al PIT CNT: “Llama a protestar contra un gobierno que deja todo en la cancha”

Política

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, escribió este miércoles en su cuenta de Twitter un mensaje en rechazo a la medida tomada por el PIT CNT, que convocó a un cacerolazo para esta noche.

"Hace poco más de un mes, el PIT-CNT homenajeaba a un presidente que no hizo nada para protegernos de la pandemia que se acercaba. Hoy llama a protestar contra un gobierno que deja todo en la cancha y toma buenas medidas. Difícil de entender", escribió el ministro.

Da Silveira hace referencia al homenaje que el PIT CNT hizo a fines de febrero al expresidente Tabaré Vázquez y en segunda instancia a un reclamo que está previsto se haga esta noche a las 21 horas.

El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT emitió una declaración este martes en la que señala que el caceroleo convocado no es una medida específicamente contra el Gobierno. Sin embargo, reivindican su derecho a manifestarse: "Lo que nadie nos puede pedir es que no nos movilicemos a favor de lo que entendemos necesario".

En el texto, la central sindical recuerda que el 20 de marzo se le envió una nota al presidente, Luis Lacalle Pou, con una batería de propuestas que, a su entender, deberían aplicarse para "hacer frente" a la crisis. "Al día de hoy no hemos recibido una respuesta", lamenta.

Paralelamente, el PIT CNT se reunió con un "espectro amplio" de organizaciones sociales, con las que conformó una intersocial, que construyó una plataforma "con aspectos reivindicativos que deben aplicarse de inmediato como forma de enfrentar esta crisis".

En ese sentido, acordaron una forma de manifestación en función de que no es posible convocar a grandes aglomeraciones de personas. "No encontramos otra forma de visualizarnos y hacernos oír que no sea mediante un apagón y cacerolazo colectivo", aseguran.

