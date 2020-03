Cacerolazo convocado por la Intersocial generó polémica en el sistema político

Política

Montevideo Portal

La Plataforma Intersocial, una organización que nuclea a los sindicatos y diferentes movimientos sociales, convocó a un cacerolazo para el próximo miércoles a las 21 horas, en protesta por las medidas que tomó el gobierno para mitigar las consecuencias que deja el coronavirus en las diferentes empresas y que repercute en los trabajadores.

Esta decisión generó una importante polémica entre oposición y gobierno. Desde los sectores allegados al gobierno entienden que este movimiento es un intento de "desestabilizar" el gobierno.

Por ejemplo, el dirigente del Partido Independiente Gerardo Sotelo dijo: En un momento en que el país precisa estar unido, por encima de todo tipo de diferencias, ¡hay gente que es capaz de cacerolear! Fue una medida que se tomaba para derrocar a una dictadura, y ahora lo hacen contra un gobierno democrático que lleva 20 días. Esa gente anda sin tapabocas por la vida, y nos contaminan todo el tiempo de odio, de desprecio... Cuando todo esto del coronavirus pase, ellos continuarán intentando contagiarnos de odio y desprecio".

Por su parte, en la mañana de este martes, el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dialogó con radio El Espectador donde fue consultado por las críticas que recibió.

En primer lugar, Pereira dijo que analizaron las diferentes situaciones de los países en el mundo y aseguró que en algún momento nuestro país deberá tomar la decisión de decretar la cuarentena obligatoria.

En ese sentido, Pereira sostuvo: "Es necesario tomar medidas que mitiguen el daño que le provoca a alguien que tiene que hacer cuarentena obligatoria y no tenga qué comer. Eso que le llamamos renta básica mínima supone invertir una cifra importante en el Uruguay para que esos sectores no se desprendan el entretejido social", aseguró el presidente de la central sindical.

A continuación el periodista le planteó que el cacerolazo está asociado a las peores épocas de la dictadura."Plantear eso a un gobierno que tiene 24 días en el medio de una situación terrible ¿no es un poco excesivo como señal política a la población?", le preguntaron.

Pereira respondió: "Lo evaluamos mucho. Nuestro mecanismo tradicional, el de la movilización y juntar miles de personas está claramente contraindicado. Es decir, nosotros no tenemos chance de juntar 30 mil personas por 18 de Julio porque estaríamos invitando a enfermarnos y enfermar a otros. Buscamos mil opciones, no encontramos otra que ésta".

Por último, Pereira explicó que el cacerolazo no es un paro para "desestabilizar a un gobierno ni poner palos en la rueda a las medidas que está llevando a cabo el gobierno". "Por el contrario, nos hemos puesto a disposición para intentar resolver el problema", agregó.

Finalmente, Montevideo Portal se comunicó con el senador por el Partido Nacional Sergio Botana para conocer su opinión al respecto. Botana tildó al cacerolazo de una "pobreza supina". "Está relevando un estado de ánimo que más bien es una venganza por haber perdido una elección que por lo que puedan ser medidas de un gobierno que está actuando todos los días con sensibilidad", dijo Botana.

"A mi me gustaria tener un pronunciamiento claro del Frente Amplio en ese sentido. El FA se debe pronunciar claramente que no está buscando medidas prontas de seguridad ni comenzar con saqueos y movilizaciones de otro tipo. Si es responsable, se lo debe decir a la población", añadió Botana.

Consultada sobre la relación del cacerolazo que convoca la central sindical con el Frente Amplio, Botana dijo: "El Pit-Cnt es un instrumento sindical del Frente Amplio, no lo digo yo, lo ha dicho el Frente Amplio y mismo el Pit-Cnt. Usted no se olvide que la elección pasada convocaron a votar al Frente Amplio".

Por último, el exintendente de Cerro Largo se refirió a la modalidad de esta convocatoria. "Hacen caceroleada porque es mucho más cómodo desde la casa porque para salir a la calle hay que dar la cara y nadie se anima a dar la cara. A todo el mundo le da vergüenza hacer eso a veinte días de instalado un gobierno. No tengo duda de que usaron al cacerolazo como excusa para no dar la cara. La gente no se anima a dar la cara porque realmente es una cosa que no corresponde", aseveró finalmente Sergio Botana.

Montevideo Portal