Da Silva apuntó contra Vidalín y aseguró que es un “férreo defensor de Yamandú Orsi”

Elecciones 2024

Sebastián Da Silva apuntó contra el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, después de sus dichos por la aparición de un hombre disfrazado de Tribilín —como el senador llama a Yamandú Orsi— en un acto de Espacio 40.

“El Partido Nacional por suerte es lo suficientemente ancho para tener dos extremos: en uno está el intendente Vidalín, que es un férreo defensor de Yamandú Orsi”, comenzó Da Silva.

Así, el legislador dijo que ha “contado” y esta es “la cuarta o quinta vez” que Vidalín “defiende a Orsi”. “En el otro extremo está Sebastián Da Silva, que es el que lo critica por la falta de preparación, por la falta de claridad de las ideas”, agregó.

De este modo, Da Silva dijo que los votantes blancos podrán “elegir entre el que defiende a Yamandú Orsi, que es Vidalín, o los que lo critican y quieren una confrontación de ideas con él”.

“Si quieren a Yamandú Orsi y se sienten blancos, pueden votar a Cacho perfectamente y todos contentos y santa paz”, dijo.

En diálogo con Telenoche, Vidalín dijo al ser consultado del hombre disfrazado del personaje de Disney: “La gente no quiere que estemos con ofensas y con agravios”.

“Somos humanos y estamos propensos a equivocaciones, pero no es el estilo personal ni debe ser el estilo del Partido Nacional; nosotros debemos confrontar ideas”, señaló.

Además, el intendente de Durazno dijo que tiene “un gran afecto” por “su amigo” Orsi.

Este no es el primer cruce entre Da Silva y Vidalin. Como habíamos informado en 2022, Vidalín decidió aceptar la invitación del Movimiento de Participación Popular (MPP) de asistir a un evento en Florida, lo que generó molestias en el legislador.

En dicha actividad, el intendente le agradeció al expresidente José Mujica, también presente, por la instalación de la Universidad Tecnológica en Durazno. “Sería un nabo si no dijera ‘presidente, gracias por la UTEC’”, expresó el jerarca.

Estas palabras desembocaron en una nueva crítica por parta de Da Silva en un acto de la lista 40 del Partido Nacional. “Yo no soy empalagoso con los políticos, menos con políticos de otros partidos. Lo que me queda claro es que Mujica al interior del país no le hizo bien”, afirmó el legislador en su discurso.

“Haber fundado la UTEC es algo que reconocemos, pero la gente del interior sigue pagando las macanas de Aratirí en Cerro Chato, las macanas de Gas Sayago, los sobreprecios del Antel Arena, sigue pagando los préstamos de Envidrio”, agregó Da Silva.

En esta línea, sostuvo que el “mito” de que “Mujica le hizo bien al interior”, la gente se “encargó de desmentirlo”.