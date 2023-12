Política

Cosse a Delgado: “Habría que pensar si él no es el candidato de Astesiano o de Marset”

Carolina Cosse, intendenta de Montevideo y precandidata presidencial del Frente Amplio, le respondió este sábado al secretario de Presidencia y precandidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

El nacionalista dijo que Cosse era “la candidata del Pit-Cnt”, tras el anuncio de la jerarca al plebiscito impulsado por la central sindical para reformar el sistema de seguridad social.

“Yo le preguntaría a Delgado, si yo soy la candidata del Pit-Cnt, habría que pensar si él no es el candidato de (Alejandro) Astesiano, o de (Sebastián) Marset, o de ocultamiento de información al parlamento”, afirmó Cosse en diálogo con Telemundo, y agregó: “Yo no creo que él sea el candidato de eso, a mí me parece que tiene que bajar un par de cambios y levantar el nivel de la discusión”.

La intendenta recibió críticas y matices del oficialismo, pero también de algunos sectores del FA, por ejemplo, del precandidato Mario Bergara.

La propuesta del Pit- Cnt promueve, entre otros puntos, que la jubilación mínima se equipare al salario mínimo, que la edad para jubilarse sea 60 años en vez de 65, y la eliminación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), así como toda forma de ahorro previsional individual.

“No me ofende. Es un gran honor porque al Pit-Cnt le debemos mucho los trabajadores y las trabajadoras. El Uruguay tiene un avance en legislación laboral debido a muchas causas, pero no podemos dejar de lado que sin los trabajadores organizados no tendríamos ni ley de ocho horas, ni ley de la silla, ni consejo de salarios, ni licencia, ni aguinaldo”, sostuvo Cosse, en referencia a los dichos de Delgado.