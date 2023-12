Bergara sobre pronunciamiento de Cosse por plebiscito: “Son posturas legítimas”

Política

La intendenta de Montevideo y precandidata a las elecciones internas por el Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, finalmente hizo pública su postura con respecto al plebiscito para reformar la seguridad social, impulsado por el Pit-Cnt y también por algunos sectores de la coalición de izquierda que apoyan su precandidatura. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Cosse confirmó que va a firmar para que se lleve adelante el recurso y explicó las razones por las que lo hará.

En respuesta, el precandidato por el FA Mario Bergara fue consultado en rueda de prensa acerca de la posición tomada por Cosse.

“Son posturas legítimas”, manifestó el senador frenteamplista, según consignó Telemundo, y añadió: “Me queda claro que Carolina firma, no me quedó claro el hecho de si apoya o no el contenido de la papeleta”. “Eso me pareció que no se pronunció, no llegué a entenderlo muy bien”, detalló.

De todas formas, Bergara insistió en que “es un posicionamiento legítimo” como pueden tenerlo los demás precandidatos del FA.

Consultado respecto a cómo puede impactar la postura de la intendenta a la interna del FA, el expresidente del Banco Central indicó que no considera que afectará “demasiado”. “El Frente Amplio resolvió que su camino para revertir esta mala ley es el camino del diálogo nacional, político, social y revertirlo con una buena ley”, sentenció.

Finalmente, recordó que la coalición de izquierda “dio la libertad de acción” para que, quienes “entiendan que debían acompañar el proceso del plebiscito, lo pudieran hacer”.

Luego de manifestar su postura, Cosse recibió críticas del oficialismo, inclusive de los precandidatos nacionalista Álvaro Delgado y colorado Gabriel Gurméndez.

