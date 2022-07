Cosse: “Si nos abrimos de un día para el otro a China, adiós industria del Uruguay”

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, defendió el pensamiento artiguista, planteado en las Instrucciones del 1813, al ser consultada sobre la relevancia de la Jura de la Constitución de 1830, conmemorada por autoridades este lunes. “Yo abrazo las Instrucciones de Artigas de 1813 cuando pienso en la Constitución de 1930”, dijo a la prensa.

Al ser consultada sobre el anuncio del presidente Luis Lacalle Pou de que se ha iniciado una nueva etapa de negociaciones de cara a un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, Cosse respondió: “Digo lo mismo que la vez anterior: yo resisto archivo”. De esta manera, la intendenta invitó a recordar -como hizo La diaria este viernes- la sesión del 2 de febrero de 2017 de la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores, cuando, ante el entonces canciller Rodolfo Nin Novoa, Lacalle Pou alertó sobre las consecuencias de “avanzar en solitario” hacia un TLC con China, sin los socios del Mercosur.

La intendenta planteó este lunes que “un TLC no se firma a las apuradas”, sino que “se tiene que generar un equipo negociador con experiencia negociadora fuerte y es un proceso que no puede ser de un día para el otro, que tiene que ser un proceso muy trabajado para no desvestir un santo para vestir a otro”.

“Si nosotros nos abrimos de un día para el otro a China adiós a la industria del Uruguay”, sentenció, y agregó: “Tiene que ser un proceso muy trabajado, con contrapartidas, con procesos de preparación y tiene que estar muy claro para toda la ciudadanía qué va a sacar Uruguay de esto”.

Potencia

Cosse lidera La Lista Amplia, el sector que formó en el último proceso electoral, el que llegó al Senado y ganó la elección departamental en la capital del país a partir de una alianza con el Partido Comunista del Uruguay (PCU).

Al ser consultada sobre la participación que debería tener el Frente Amplio (FA) en este acuerdo, la intendenta aseguró: “En el mundo hay dos potencias: Estados Unidos y China. Y China, verdaderamente no se puede mirar para otro lado: es un país muy importante. Esto es un acuerdo mayor y parecería razonable que todo el sistema político participara y que fuera un proceso transparente para la ciudadanía, donde no nos enredemos con tecnicismos y tengamos muy claro qué saca Uruguay del acuerdo”.

“Lo mismo que dije cuando formaba parte del gobierno del doctor Tabaré Vázquez: los TLC hay que negociarlos mucho y muy bien”, expresó.

Al cierre de la rueda de la prensa, en la que Cosse habló de varios temas, la intendenta también fue consultada sobre si el FA debería ampliar la coalición para las próximas elecciones. “El Frente Amplio es grande; siempre es grande”, respondió.

Cosse, la del 13

Cosse y otras autoridades nacionales y departamentales participaron de actos conmemoratorios de un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución.

“Me parece que es un día de reflexión muy importante siempre para uruguayas y uruguayos porque la historia es un recorrido, un camino, y porque los orígenes de nuestra Constitución están ni más ni menos que en las Instrucciones del año XIII, de nuestro Artigas”, dijo la intendenta, y agregó: “Ahí en esas Instrucciones de 1813 -hay que pensar en la cabeza de la época más de 200 años hacia atrás- se sentaron las bases del Estado: libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable; separación de poderes, que no podían de ninguna manera tocarse -ejecutivo, legislativo y judicial-; se aniquilará -decía Artigas en esas Instrucciones- el despotismo militar a través de trabas constitucionales; y fijaba además la meta del gobierno de trabajar por la igualdad y la seguridad. No le faltaba nada. Esas Instrucciones solas configuran lo que es un Estado. Ese es el pensamiento artiguista. Yo abrazo las Instrucciones de Artigas de 1813 cuando pienso en la Constitución de 1830”.

“Para mí es un día para reflexionar sobre Artigas y el artiguismo, sobre su visión profunda de lo que debería ser el Estado. Esos principios artiguistas hay que abrazarlos y defenderlos siempre, sin pausa”, concluyó.

Previa de la cumbre

Por su parte, Lacalle Pou resaltó este lunes la importancia de que el país pueda avanzar "en conjunto" con el Mercosur en un TLC con China. "La idea es avanzar en conjunto. El Mercosur tiene mucha más potencia negociadora en conjunto que Uruguay solo", dijo el mandatario a la prensa al participar en el acto por el 192 aniversario de la Jura de la Constitución.

"Nosotros estamos convencidos que nos ampara la normativa del Mercosur", dijo el presidente, quien agregó que "ya han habido algunas acciones de otros países que han tomado decisiones por fuera del consenso".

Luego de esto, resaltó que la idea es avanzar en conjunto, aunque aclaró que Uruguay no está dispuesto a quedarse quieto, porque debe abrir el mercado y conseguir más empleo para su población.

"La idea inicial es que sea todos juntos. Tiene mucha más potencia negociadora el Mercosur que Uruguay solo. Lo que pasa es que si el Mercosur no pretende avanzar, Uruguay no se puede quedar congelado", subrayó.

Finalmente, consultado sobre la próxima Cumbre del Mercosur iba a ser tensa por este asunto, Lacalle Pou dijo que él no veía una situación dramática. "Ustedes me han visto en todas las cumbres, que hasta ahora han sido virtuales, comentar hacia dónde va Uruguay. Nadie se puede llamar a sorpresa con lo que Uruguay está tratando de hacer hace mucho tiempo", indicó, y agregó: "Hay que ser firmes con las ideas y suaves con las personas. Uruguay va firme con su posición y con su camino porque es para el bien de los uruguayos".

Este miércoles, Lacalle Pou viajará a Paraguay para participar en la Cumbre del Mercosur en la que Uruguay asumirá la presidencia pro tempore del bloque.

