Corte Electoral tomó “medidas pertinentes” tras ciberataque que filtró 620 mil registros

La Corte Electoral emitió un comunicado sobre el incidente de ciberseguridad que se produjo el lunes “sobre la tabla de trámites en línea” del organismo.

El hecho fue reportado por Birmingham Cyber Arms, compañía dedicada, entre otros servicios, a la detección de filtraciones de datos, que ya ha advertido varios ciberataques a organismos estatales uruguayos este año.

Luego, la Corte expresó: “Ante la comprobación de un incidente producido en el día de hoy sobre la tabla de trámites en línea de la Corte Electoral, se hace saber a la opinión pública que se han tomado las medidas pertinentes para determinar su alcance y acotar eventuales perjuicios así como para reforzar la seguridad que evite una posible reiteración”.

Asimismo, el organismo realizó la denuncia “ante las autoridades competentes a los efectos que pudieran corresponder y restituir en lo inmediato el funcionamiento pleno de servicios y tramitaciones”, para garantizar “que se cumpla adecuadamente la normativa vigente y aplicable en todos los casos”.

Según Birmingham Cyber Arms, la filtración de datos “contiene más de 620.000 registros que incluyen copias de pasaportes, cédulas y libretas cívicas”.

El comunicado de la Corte Electoral está disponible en su página web oficial o a través de este link.

