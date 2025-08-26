OPP sufrió ciberataque y “se filtraron 170 GB de archivos”, incluidas reuniones de Zoom

Seguridad

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) sufrió un ciberataque en el que se dio “un acceso no autorizado a un subconjunto de archivos”, informó en un comunicado.

“Se activaron los protocolos de seguridad con el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes (CERTUy) y se realizan controles. Seguimos fortaleciendo nuestros sistemas y su seguridad”, señaló el organismo.

En primera instancia, el hecho fue reportado por Birmingham Cyber Arms, compañía dedicada, entre otros servicios, a la detección de filtraciones de datos, que ya ha advertido varias filtraciones de organismos estatales uruguayos.

Según publicó en la red social X, “se filtraron 170 gigabytes de archivos pertenecientes al gobierno uruguayo”, incluido “grabaciones de reuniones por Zoom de 2020 y 2021, archivos de proyectos, y manuales e instaladores de WAF [Web Application Firewall] oficiales”.

El hacker argentino Mauro Eldritch, de Birmingham Cyber Arms, indicó que “el lote incluye grabaciones de reuniones vía Zoom, proyectos, inventarios de servidores virtuales e instaladores de soluciones de seguridad oficiales de CERTUy”.

En el mensaje publicado por la compañía, se lee en inglés: “Pronto filtraremos varios gigabytes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Buena suerte, [Mario] Lubetkin”.

La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) ya está “trabajando” en el caso, según dijeron fuentes a Montevideo Portal.

