“Quedan mal parados”: Carrera de nuevo contra Fleitas por querer impedir que use redes

El exsenador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera volvió a apuntar contra la fiscal de Delitos Económicos de 2° Turno, Sandra Fleitas, quien lleva adelante la causa que lo investiga por presuntos beneficios irregulares durante su gestión en el Ministerio del Interior otorgados a Víctor Hernández, que recibió un disparo de arma de fuego por parte de un policía y quedó parapléjico.

“Me pregunto si lo que buscan es impedir que se escuche mi versión de los hechos porque saben que quedan mal parados”, dijo el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) en su cuenta de X después de que trascendiera de que Fleitas pedirá la ampliación de sus medidas cautelares el próximo 29 de setiembre, que implicará que cumpla prisión domiciliaria con tobillera electrónica y el uso de redes sociales.

El exjerarca del Ministerio del interior cuestionó la decisión de la Fiscalía General de la Nación, ya que las medidas cautelares por su causa habían sido anteriormente ampliadas hasta el 5 de febrero del próximo año.

“He denunciado desde el primer día que mi caso se armó porque denuncié la entrega del Puerto. Esto es un proceso armado para amedrentarme a mí y a cualquiera que se anime a denunciar corrupción. Este actuar de la fiscal demuestra que lo único que les importa es hacerme callar. No buscan la verdad: fabrican hechos políticos para convencer a la opinión pública de que soy culpable”, insistió Carrera.

El exsenador del MPP afirmó que juristas y docentes, como Delpiazzo, Fernández, Barrera, Valentín, Korseniak, Pezzutti y Richino, entre otros, “ya se han expresado por escrito”. “Sostienen que no cometí delito alguno ni provoqué daño a la administración. Estoy tranquilo en mi conciencia, aún frente a toda esta campaña de enchastre, lo único que me atribuyen es haber ayudado a una persona desvalida”, dijo el dirigente frenteamplista.

Carrera afirmó que la Fiscalía actúa con “malicia” y apuntó contra Fleitas por haber pedido que fuera imputado por “varios delitos inexistentes”.

“Este atropello que sufro con este proceso viciado ya fue denunciado también ante organismos internacionales de derechos humanos. Los estados deben garantizar derechos, no vulnerarlos”, dijo el exlegislador, que citó a Martin Niemöller: “Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre”.

Tal como informó Montevideo Portal, Fleitas pedirá que el exlegislador no pueda usar redes sociales ni dar entrevistas a medios de comunicación, algo que en otra audiencia fue negado por la Justicia.