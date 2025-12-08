Locales

Conmoción en un complejo de Maldonado donde vivieron Barbat, sus hijos y el femicida

El complejo B75 del barrio San Martín quedó conmocionado después de que se supiera que la maestra Natalia Barbat, que vivió hasta mediados de mayo en Maldonado, había sido la víctima de femicidio en Treinta y Tres por parte de su pareja, Leonardo Fabián Pereira.

La noticia repercutió en la vecindad del barrio en el que vivieron al asesino —que se suicidó después del femicidio—, la víctima y sus dos hijos. Según supo Montevideo Portal, el hombre era un “vecino” más, nunca mostró ningún tipo de signo violento y “era de hablar” con el resto del complejo.

En mayo, la pareja se separó y Barbat se fue a Treinta y Tres, donde vivía su familia. Con ella fue su hija menor, mientras que otro, que es mayor de edad, se instaló en Montevideo, donde vive y estudia.

La vecina recordó al hijo menor como “re querido”. “Los niños del barrio lo buscaban para jugar. No tenemos ni idea lo que pasa de las puertas para adentro, ¿no? Una locura”, lamentó la mujer.

El hombre de 53 años —que tenía denuncias por violencia de género y tuvo medidas cautelares hasta octubre— mató a la mujer, de 45, de varios balazos en una estación de servicio de Treinta y Tres. Luego de cometer el crimen, el hombre se disparó una vez en la cabeza y fue trasladado a un CTI, donde se encontraba internado hasta este lunes.

La mujer llegó hasta la estación de servicio pidiendo ayuda y se encerró en una pieza, hasta la que llegó también el homicida. Cuando los efectivos arribaron, tras el llamado de la ahora fallecida, escucharon las dos detonaciones y posteriormente encontraron a ambas personas tendidas en el suelo.

Horas más tarde, la víctima fue identificada como Natalia Barbat, una maestra de una escuela de la ciudad de Treinta y Tres. Tras conocerse la noticia, varios colectivos de docentes se manifestaron al respecto.

La Federación Uruguaya de Magisterio de Trabajadores de Educación Primaria (FUM TEP), la Asociación de Maestros de Treinta y Tres y la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) emitieron comunicados en apoyo a la familia de Barbat —madre de un menor de edad— y en repudio por un nuevo caso de violencia machista con mortal desenlace.

“La FUM TEP quiere hacer llegar su solidaridad con la filial Treinta y Tres y la comunidad educativa de ese departamento. Nos encontramos ante un femicidio; hoy asesinaron a la maestra Natalia Barbat. Abrazamos a su familia, a sus alumnos y alumnas, a sus compañeras y compañeros de trabajo”, expresó la FUM TEP.

“Esta situación nos interpela sobre la violencia patriarcal y la responsabilidad del Estado que llega tarde otra vez. Rechazamos toda forma de violencia basada en género. Hoy nos duele Natalia y nos duele la violencia que nuevamente golpea a la escuela pública uruguaya”, añadió la federación.

“Seguiremos en la lucha por un Uruguay más justo e igualitario en el que ninguna mujer más sea víctima de esta realidad, cuyas cifras son alarmantes”, concluyó.

Desde Ademu se manifestó que “este crimen, expresión extrema de la violencia basada en género, nos convoca a redoblar esfuerzos en la prevención, sensibilización y denuncia de toda forma de violencia. Como sindicato, continuamos exigiendo a las autoridades políticas públicas efectivas que garanticen la protección de las mujeres en todos los ámbitos. Reafirmamos que ninguna forma de violencia es tolerable, y que la construcción de espacios educativos seguros, cuidados y libres de discriminación es una tarea urgente y colectiva”.

El asesinato de Barbat también fue lamentado y repudiado desde la organización del certamen de belleza “Señora de las cuatro décadas”, del que Barbat participó este año.

La Escuela 25, donde trabajaba Barbat, no impartirá clases este lunes. Asimismo, se convocó a una movilización esta tarde en la capital olimareña