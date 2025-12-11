Conductor que atropelló y mató a un motociclista fue detenido tras dos semanas prófugo

Policiales

El hombre que se encontraba prófugo tras atropellar y matar a un joven en motocicleta en el barrio Conciliación, en el departamento de Montevideo, fue localizado y detenido en las últimas horas.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, personal de Investigaciones de la Zona Operacional IV de Montevideo logró capturar al requerido tras recibir la información de que se encontraba en Atlántida, departamento de Canelones.

El siniestro de tránsito ocurrió el pasado 27 de noviembre en la esquina de Camino Máximo Santos y Confederada. Ambos vehículos chocaron de frente y el ahora detenido, que circulaba en una camioneta Fiat Fiorino, se fue de la escena sin asistir al motociclista, pero vecinos lo siguieron y lo obligaron a regresar.

Luego del impacto, el joven fue internado, pero falleció horas más tarde a causa de las heridas. El responsable permaneció a disposición de las autoridades, pero quedó en libertad tras vencerse el plazo de la detención y la falta de los resultados de las pericias.

Luego de constatado el fallecimiento, la Fiscalía ordenó detener al hombre, pero la Policía fue hasta su casa y no lo encontró. Desde ese momento hasta hoy, las autoridades no tuvieron pistas sobre su paradero y estuvo prófugo por casi dos semanas.

Al día siguiente del siniestro, la madre del fallecido brindó declaraciones a Telemundo (Canal 12) y, además de pedir justicia, protestó por la puesta en libertad del sujeto. “Hace un par de horas estuvo haciendo compras en un súper, mientras que nosotros estamos acá llorando por lo que le hizo a mi hijo”, lamentó.

El 2 de diciembre, familiares y allegados organizaron una movilización, cortando la calle y quemando cubiertas, para reclamar por la situación. “A mí no me interesa la plata porque trabajo; yo no preciso nada. Lo único que pido es que pague por lo que le hizo a mi hijo, porque él, tirado en el piso, pedía que lo ayudaran y él le seguía pisando la cabeza. Dejó a una familia destrozada”, reclamó la madre en diálogo con Subrayado.

