“Estaba vivo y lo seguía pisando”: el relato de la madre de un joven que murió atropellado

La madre del joven que falleció este jueves varias horas después de ser atropellado en el barrio Conciliación brindó su testimonio y reclamó justicia, dado que el conductor de la camioneta que lo embistió intentó fugarse de la escena sin brindar asistencia.

El hecho ocurrió en la intersección de camino Máximo Santos y Confederada. El vehículo impactó de frente a la moto en la que circulaba la víctima y, tras el choque, el conductor de la camioneta se alejó de la zona sin atender al herido, según relataron vecinos y quedó registrado en cámaras de la zona.

Vecinos del barrio siguieron al conductor y lo obligaron a regresar a la escena. Minutos después, llegó el personal policial y el hombre fue detenido. La moto quedó destruida por la fuerza del impacto.

La madre del fallecido reclamó que el responsable “pague por lo que le hizo” a su hijo. “Me lo mató como a un animal; él estaba con vida y lo siguió pisando. Lo único que pido es justicia y que él pague por lo que hizo”, relató en diálogo con Telemundo (Canal 12).

La mujer lo definió como “trabajador” y dijo que “no molestaba a nadie”. “Mi hijo tiene tres criaturas. Siempre se las rebuscó, con 22 años; en diciembre iba a cumplir 23. Le arrebataron la vida como si nada”, lamentó.

Por otra parte, reclamó que el conductor de la camioneta haya quedado en libertad mientras continúa la investigación del hecho. “Lo único que sabemos es que hace un par de horas estuvo haciendo compras en un súper, mientras que nosotros estamos acá llorando por lo que le hizo a mi hijo. Queremos justicia y que pague lo que tenga que pagar”, concluyó.

Otra mujer allegada a la víctima contó que vio videos en Facebook del siniestro y dijo que “no lo podía creer”. “No es justo; no se merecía eso. Era re compañero; los compañeros te pueden decir la clase de persona que era, re trabajador, siempre sacó adelante a la familia, daba la vida por los hijos. No es justo lo que estamos pasando”, comentó.

