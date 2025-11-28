Policiales

Conductor que mató a un joven de 22 años en Montevideo había quedado en libertad y se fugó

La Policía busca al conductor que atropelló y mató a un joven de 22 años en el barrio Conciliación (Montevideo). El hombre había sido detenido inicialmente por los vecinos de la zona, quienes lo pararon al ver que tenía intenciones de huir de la escena.

La Fiscalía decidió dejar al conductor en libertad, emplazado, y en las últimas horas se ordenó a la Policía su detención. Sin embargo, al momento de arribar a su casa, los efectivos se dieron cuenta de que no estaba allí.

El siniestro se dio en las calles Santos y Confederada, cuando la víctima circulaba en moto. Los vecinos lograron detener al conductor a las pocas cuadras. El joven atropellado llegó a ser trasladado a un hospital, pero falleció a las pocas horas.

La madre del fallecido reclamó que el responsable “pague por lo que le hizo” a su hijo. “Me lo mató como a un animal; él estaba con vida y lo siguió pisando. Lo único que pido es justicia y que él pague por lo que hizo”, relató en diálogo con Telemundo (Canal 12).

La mujer lo definió como “trabajador” y dijo que “no molestaba a nadie”. “Mi hijo tiene tres criaturas. Siempre se las rebuscó, con 22 años; en diciembre iba a cumplir 23. Le arrebataron la vida como si nada”, lamentó.

