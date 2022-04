Condenaron con prisión a dos jóvenes que agredieron a inspectoras de tránsito en San José

Policiales

Tal como informáramos, la Dirección de Tránsito de la Intendencia de San José investigaba un incidente que se produjo el pasado fin de semana en la zona del lago del Parque Rodó. Las inspectoras de tránsito que se vieron involucradas en el hecho presentaron la denuncia policial el domingo.

Un video que se hizo viral en redes mostraba a dos motociclistas y un grupo de personas confrontando con las funcionarias, que estaban procediendo a la requisa de dos motos.

Los presuntos propietarios de los vehículos aseguraban tener la documentación en regla, razón por la que -aducían- no debería llevarse a cabo el procedimiento. Yarwynn Silveira, director de la división Tránsito de la comuna maragata, dijo a Mora Contenidos que las motos sí estaban en infracción. En concreto, detalló que una carecía de matrícula y la otra tenía una que no le correspondía. El funcionario recordó que las motos sin chapa no pueden circular, y que en caso de que inspectores noten esta infracción se activa de manera automática el procedimiento de requisa.

Según informó este martes Radio 41 de San José y confirmó Montevideo Portal, luego de que los involucrados fueran identificados, quedaron a disposición de la Justicia, que los envió a prisión por atentado y lesiones personales.

Fuentes de la investigación informaron que uno de ellos fue condenado a seis meses de prisión efectiva, mientras que el otro a dos meses de prisión efectiva y seis meses de libertad a prueba.

Los videos de las cámaras corporales utilizadas por las inspectoras en el procedimiento permitieron identificar claramente a los ahora condenados.