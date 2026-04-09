Judiciales

Como un cierre: dos meses después, la familia Bulmini recibió restos y resultados de ADN

El caso de José Bulmini, cuyo cuerpo fue encontrado en un monte en Tacuarembó dos semanas después de su desaparición, llega a su fin al cabo de un proceso de dos meses, en el que la familia del fallecido manifestó, en más de una ocasión, su disconformidad con las autoridades.

Según informó el periodista tacuaremboense Marcos Pereira, en las últimas horas, los deudos recibieron los restos mortales del hombre, así como los resultados de ADN que confirman oficialmente que el cuerpo hallado es el de su familiar. El entierro será a las 14:30 de hoy en la necrópolis de la capital departamental.

El caso

El 9 de febrero, la Policía tacuaremboense localizó un cadáver en una zona de espesa vegetación cercana a las vías del ferrocarril y una radial de la ruta 26. Se trataba de un varón adulto, y en la escena se localizó una mochila con documentos a nombre de José Bulmini Borges, un hombre de 41 años residente en el departamento cuya ausencia había sido denunciada el 23 de enero.

Dos días después del hallazgo, la familia del fallecido publicó en redes sociales una vibrante filípica dirigida a las autoridades sanitarias y policiales y señaló “una falla interinstitucional” en el caso.

El texto fue publicado en el perfil de Facebook de Sandra Bulmini Borges, hermana mayor del fallecido.

“Denuncia en la seccional 6ª, pedir permiso para poner fotos, hablar con el jefe de investigaciones. Nos piden confianza, cuando son teléfonos descompuestos: rescatan la moto y el celular el miércoles, ¿avisaron? No”, denunció.

“El viernes avisan que estaba la mochila con ropa y documentos allá en el campo cerca del puente, va la [seccional] segunda, saca fotos y dejan allá todo. ¿Buscaron el cuerpo? No. ¿Avisaron a familiares? No.”, criticó la mujer, que siguió acumulando preguntas retóricas.

“Quienes lo encuentran son mi hijo y sobrinos. Pedimos cabezas, usamos el sistema político como corresponde ¿Vimos al jefe de Policía? No ¿Dieron asistencia psicológica a los adolescentes? No”, remarcó, y cuestionó la idoneidad de las fuerzas policiales. “Si van detrás de un pez gordo de la droga de esa manera, desconfiamos”, escribió.

“Pedimos justicia y respeto, tenemos una sociedad que se va acostumbrando a vivir mal, entre la mugre, con un municipio ausente”, expresó la mujer, quien señaló que, durante los días de búsqueda, su familia recorrió “basurales y pastizales” en la zona.

“Pedimos justicia porque alguien lo enterró y lo tapó con tierra”, exigió Bulmini, quien recordó al fallecido como “un gurí muy querido y nuestro hermano más chico”, escribió entonces la mujer.

Reunión con Fiscalía

A principios de marzo, la familia mantuvo una reunión con Fiscalía, de la que tampoco salió conforme.

Según manifestaron los familiares, durante la reunión ellos mismos aportaron datos que —a su entender— no habían sido remitidos previamente por la Policía. En ese sentido, señalaron que podrían existir deficiencias en la comunicación interna entre los organismos intervinientes.

“Uno sale peor, sin respuestas. Acá el tema es la Policía, es un asunto complicado”, expresaron al término de la instancia, según informó el periodista Marcos Pereira, de Radio Tacuarembó.

La familia también indicó que evalúa realizar gestiones “a otro nivel” en busca de apoyo institucional, aunque reconoció que el proceso no será sencillo y que el desgaste emocional es significativo ante la falta de definiciones.

Además, para entonces seguían sin tener los resultados de las pruebas de ADN.

Por otra parte, desde Fiscalía se informó que la reunión tuvo carácter informativo y que su finalidad fue poner en conocimiento de los deudos el estado actual de la investigación.

Asimismo, se señaló que la instancia también permitió dejar abierta la posibilidad de que la familia solicite nuevas diligencias específicas, en caso de considerarlo pertinente, según expresó el mencionado comunicador

Final

Ahora, con la inhumación de los restos de José Bulmini, se cierra una dolorosa etapa para la familia. De momento, no se han informado, de manera oficial, las causas del deceso.