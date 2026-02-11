“Alguien lo tapó”: familia de hombre hallado muerto denuncia “falla interinstitucional”

Locales

En las últimas horas fue encontrado en un monte en Tacuarembó el cuerpo de José Bulmini Borges, un hombre de 41 años que estaba desaparecido desde el pasado 23 de enero.

Tal como informáramos, junto a los restos se encontró una mochila con documentos a nombre de la persona buscada. Esta documentación fue, a su vez, reconocida por la familia.

Tras el lamentable hallazgo, la familia del fallecido publicó en redes sociales una vibrante filípica dirigida a las autoridades sanitarias y policiales, y señaló “una falla interinstitucional” en el caso.

El texto fue publicado en el perfil de Facebook de Sandra Bulmini Borges, hermana mayor del fallecido. En su relato, recordó que el año pasado su pariente se internó de forma voluntaria debido a una situación de adicción.

“Cumplió seis meses, mientras muchos se van al otro día. Hicimos todos los talleres con Carlos, mi esposo, acompañamos todo el proceso incorporando a sus tres hijos más grandes en las primeras salidas. Salió el 10 de noviembre y esa misma tarde se presentó a trabajar en el taller donde antes ya trabajaba”, contó la mujer.

“Nunca lo dejamos solo, con mis hermanos le dimos mucho amor, sus sobrinos lo buscaron como locos por todos lados”, añadió Bulmini, quien se refirió a “una falla interinstitucional” consistente en el hecho de “no conectar un paciente de salud mental al sistema de ASSE, siendo que uso ese sistema mientras estuvo internado”.

Tras la desaparición de José comenzó el abordaje policial del caso.

“Denuncia en la seccional 6ª, pedir para poner fotos, hablar con el jefe de investigaciones. Nos piden confianza, cuando son teléfonos descompuestos: rescatan la moto y el celular el miércoles, ¿avisaron? No” denunció.

“El viernes avisan que estaba la mochila con ropa y documentos allá en el campo cerca del puente, va la [seccional] segunda, saca fotos, y dejan allá todo. ¿Buscaron el cuerpo? No ¿Avisaron a familiares? No”, criticó la mujer, que siguió acumulando preguntas retóricas.

“Quienes lo encuentran son mi hijo y sobrinos. Pedimos cabezas, usamos el sistema político como corresponde ¿Vimos al jefe de Policía? No ¿Dieron asistencia psicológica a los adolescentes? No”, remarcó, y cuestionó la idoneidad de las fuerzas policiales. “Si van detrás de un pez gordo de la droga de esa manera, desconfiamos”, escribió.

“Pedimos justicia y respeto, tenemos una sociedad que se va acostumbrando a vivir mal, entre la mugre, con un municipio ausente”, expresó la mujer, quien señaló que, durante los días de búsqueda, su familia recorrió “basurales y pastizales” en la zona.

“Pedimos justicia porque alguien lo enterró y lo tapó con tierra”, exigió Bulmini, quien recordó al fallecido como “un gurí muy querido y nuestro hermano más chico”.