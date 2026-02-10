Policiales

Hallan cuerpo en un monte; se trataría de un hombre buscado desde el 23 de enero

En la tarde de ayer, la policía tacuaremboense localizó un cadáver en una zona de espesa vegetación, cercana a las vías del ferrocarril y una radial de la ruta 26.

Según informara el medio local Tacuarembó Ahora, el cuerpo pertenecería a un varón adulto. En la escena se localizó una mochila con documentos a nombre de José Bulmini Borges, un hombre de 41 años residente en el departamento, y cuya ausencia había sido denunciada el pasado 23 de enero.

De acuerdo con el citado medio, la familia de Bulmini reconoció los documentos. “Se harán pericias para confirmar su identidad, pero todo indica que es él”, escribió en redes sociales un sobrino del buscado.