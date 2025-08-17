Comité Israelita pide “condiciones políticas” para reactivar acuerdo de ANII y Jerusalén

Política

El Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU) emitió un comunicado este domingo acerca de la decisión del gobierno de congelar temporalmente la firma del acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea de Jerusalén, que preveía una cooperación en ciencia y tecnología entre Uruguay e Israel.

“Confiamos en que se generen rápidamente las condiciones políticas necesarias para restablecer el acuerdo entre la ANII y la Universidad Hebrea de Jerusalem, poniendo fin al ‘congelamiento’ momentáneo”, dice la organización.

“El diálogo sigue siendo el único camino válido para encontrar puntos de acuerdo y trabajar por necesarios consensos”, agrega.

Asimismo, el comité reitera su “vocación de diálogo con el gobierno uruguayo” y destaca que “siempre” han encontrado “ámbitos propicios para el diálogo respetuoso y sincero” con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, ya sea “en la coincidencia o en la diferencia”.

El CCIU también alude al episodio en el que Salomón Vilensky, tras renunciar como asesor de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), llamó “judío de mierda” al canciller; luego, se disculpó.

“Los agravios, incitaciones al odio y descalificaciones personales solo contribuyen a potenciar a los enemigos de la convivencia democrática”, sentencia el comunicado.

La decisión del Poder Ejecutivo de paralizar la firma fue tomada en el marco de las últimas medidas que tomó el gobierno de Benjamin Netanyahu, cuyo gabinete de Seguridad aprobó un plan de ocupación de la ciudad de Gaza.

Cancillería emitió un comunicado el pasado 8 de agosto en el que expresó su “más enérgica condena” a la ocupación por representar “una grave violación al derecho internacional que aleja aún más las posibilidades de avanzar hacia una solución pacífica de este conflicto” y que “amenaza, a su vez, con profundizar aún más la crisis humanitaria”.

El acuerdo entre la ANII y la Universidad Hebrea implicaba, entre otras cosas, la instalación de una Oficina de Innovación y Emprendedurismo, que se encuentra funcionando desde fines de 2024.

