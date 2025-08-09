Política

Cancillería condenó la aprobación de la ocupación de ciudad de Gaza por parte de Israel

Montevideo Portal

El Ministerio de Relaciones de Exteriores (Mrree) uruguayo condenó la aprobación de la ocupación de la ciudad de Gaza por parte del Gabinete de Seguridad de Israel.

En un comunicado, enviado en la noche del pasado viernes 8 de agosto, Cancillería consideró que este hecho representa “una grave violación al derecho internacional que aleja aún más las posibilidades de avanzar hacia una solución pacífica de este conflicto”.

“Amenaza, a su vez, con profundizar aún más la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Uruguay expresa la más enérgica condena a estos acontecimientos”, reza el texto difundido por la Secretaría de Estado.

A su vez, el ministerio reafirmó su “compromiso con la paz y la seguridad internacionales” y expresó su apoyo a la “Declaración de Nueva York sobre el Arreglo Pacífico de la Cuestión de Palestina y la Aplicación de la Solución de Dos Estados”. Este documento fue presentado por los 19 copresidentes de la Conferencia Internacional de Alto Nivel de Naciones Unidas, realizada los días 28 y 29 de julio.

Esta declaración representa “un paso importante para la construcción de una paz duradera y justa en Medio Oriente”, afirma el Mrree. Así, sostiene que lo hace “al proporcionar una hoja de ruta integral y viable para las partes involucradas, al abordar de manera estratégica y coordinada las múltiples dimensiones del conflicto, incluyendo los aspectos políticos, de seguridad, humanitarios, económicos y jurídicos”.

“Destacamos la disposición de los países firmantes de la Declaración a reconocer al Estado de Palestina”, establece el comunicado de la Secretaría de Estado.

De esta manera, Cancillería sostiene que Uruguay “reconoce la importancia de avanzar hacia una arquitectura sólida para ‘el día después’ del conflicto en Gaza”.

Este plan debe contemplar “planes concretos” para la reconstrucción de la Franja de Gaza “y, de manera indispensable, el desarme de Hamás”, enfatiza.

