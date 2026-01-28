Colegio de Contadores presentará recurso administrativo por cambios en aportes al Fonasa

Política

El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau) volvió a expresar su preocupación por los cambios introducidos en el régimen de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), los cuales impactan a todo el colectivo de aportantes al sistema de salud.

A partir de un decreto del Poder Ejecutivo aprobado a fines de diciembre de 2025, se estableció una nueva metodología para el cálculo del Costo Promedio Equivalente (CPE) del Fonasa, con efecto a partir del pasado 1º de enero. Desde que tomó conocimiento de la nueva normativa, el Cceau manifestó públicamente su preocupación por las consecuencias de estos cambios sobre los profesionales que prestan servicios personales.

En ese marco, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, informó que se impulsaría una norma tendiente a mitigar el impacto de la medida, señalando que el aporte de estos profesionales se vería afectado en un 75% del nuevo valor. “A la fecha no se han brindado definiciones claras respecto a la instrumentación de dicha medida ante la inminente entrada en vigencia del nuevo tope de aportes al Fonasa”, reza un comunicado difundido por el Cceau.

“A esta situación se suma que los profesionales comprendidos en este régimen realizan, además, aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), cuyos montos fueron recientemente incrementados como consecuencia de la nueva normativa aprobada, lo que profundiza el impacto económico sobre este colectivo”, añade el texto.

Ante este escenario, la presidenta del Cceau, Silvia Leal, señaló que el colegio pone a disposición de sus socios, sin costo, la posibilidad de adherir a la presentación de un recurso administrativo.

Dicho recurso “tiene por objetivo solicitar el acceso a los informes técnicos que fundamentan la nueva metodología de cálculo del CPE, así como requerir la suspensión de la vigencia del nuevo régimen hasta tanto se expida la autoridad competente”, establece el comunicado.

“Los socios interesados podrán manifestar su voluntad de adhesión mediante la firma del documento correspondiente, conforme a las indicaciones y plazos establecidos en la página web institucional del Cceau”, finaliza.

