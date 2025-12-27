Orsi firmó decreto para modificar cálculo en devolución de aportes al Fonasa: ¿cómo será?

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, firmó un decreto que introduce cambios en el sistema de aportes al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) para trabajadores y pasivos, con efecto a partir del 1.º de enero de 2026, algo que había adelantado este viernes en una charla informal con periodistas en la Torre Ejecutiva.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de Presidencia, se prevé que la normativa entre en vigencia el próximo lunes. La medida ajusta la forma en que se calcula el tope anual de aportes, lo que impactará directamente en la devolución de aportes que reciben muchos contribuyentes al año siguiente.

El decreto modifica la forma de calcular el Costo Promedio Equivalente (CPE) mensual, un parámetro utilizado para determinar el tope de aportes al Fonasa. Con la nueva normativa, este cálculo se ajusta y se traduce en montos menores que el tope anterior, lo que reduciría el número de personas que podrán solicitar devolución automática por excedentes.

Según el nuevo decreto, la devolución de aportes correspondiente a los pagos realizados en 2025 y que se pagarán en 2026 se mantendrá bajo el régimen vigente, alcanzando a unas 155.000 personas aproximadamente. Sin embargo, con el nuevo cálculo que regirá desde 2027, esa cifra se reduciría casi a la mitad, estimándose en alrededor de 81.000 personas que podrán recibir devolución de aportes.

A los trabajadores en relación de dependencia, que realizan un aporte personal mensual que varía entre 3% y 8% del salario nominal dependiendo de los ingresos y la situación familiar, el Banco de Previsión Social (BPS) les devuelve la diferencia si al final del año ese total supera el tope fijado. Con el ajuste en el cálculo del CPE, va a ser menor la cantidad de aportantes que superen dicho monto.

La medida también afecta a los profesionales independientes y unipersonales. Bajo el sistema vigente, aportan hasta un “techo” anual y, si superan ese umbral, dejan de pagar sin recibir devolución porque no pueden generar un exceso. Con el nuevo decreto, el cálculo cambia y, en consecuencia, quienes están obligados a aportar hasta el máximo verán un incremento en el monto a pagar a lo largo del año.

