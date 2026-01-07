“No hay ningún cambio tributario”: Oddone y Lustemberg por modificaciones en Fonasa

Política

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, comparecieron en la tarde de este miércoles ante la Comisión Permanente.

La sesión de este 7 de enero fue la primera del año, en la que se trataron temas como la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Además, los jerarcas fueron llamados a sala por la oposición tras el anuncio en cambios en la devolución del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

El miembro convocante fue el diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar. “Este gobierno llegó al poder con un compromiso explícito y reiterado ante la ciudadanía: no aumentar los impuestos. Fue la promesa central de la campaña”, detalló el representante nacionalista en su exposición.

El diputado mencionó que la promesa de no subir las contribuciones fue utilizada “como argumento para generar confianza en amplios sectores de la sociedad”.

“Se ofreció un producto a muchos uruguayos que lo compraron y resultaron engañados”, afirmó.

Tras el discurso del legislador nacionalista, Oddone tomó la palabra con el objetivo de despejar las dudas presentadas sobre las modificaciones que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) definió como la corrección de “dos errores de diseño en la forma de cálculo vigente”.

“Es un cambio metodológico cuyo principal fundamento es corregir un error en el diseño de la estimación del costo promedio equivalente del Fonasa. Es un tema que estaba largamente planteado y puesto sobre la mesa”, inició el jerarca.

“No hay ningún cambio tributario que tengamos previsto implementar”, detalló.

El ministro explicó que la administración del MEF entendió que era oportuno realizar el cambio en este momento, además de que tenía “una relación de equidad, en tanto permitía hacer un financiamiento del sistema más transparente y relacionado con los costos y las prestaciones de cada uno de los beneficiarios”, mencionó.

En tanto, reafirmó que es una decisión política que fue considerada por la cartera y que luego se le dio aviso al Ejecutivo.

“Para nosotros, esta es una medida que no tiene un componente fiscal, aunque no podemos dejar de reconocer que los recursos que se obtienen a raíz de la menor devolución van a ser aplicados para poder atender distintas iniciativas en materia presupuestal”, dijo Oddone.

“Este es un ajuste metodológico en el cálculo del costo promedio equivalente que se va a ir graduando año a año en función del proceso de maduración del Seguro Nacional de Salud”, explicó el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba.

Según la presentación de las autoridades del MEF, el anterior sistema tomaba como referencia para calcular que los hombres vivirían hasta los 74 años y las mujeres hasta los 81, pero “no tomaba en cuenta que algunas personas viven más años que la esperanza de vida”.

Además, detallan que esa metodología “asigna poca ponderación al tramo de edad más avanzada”, por lo que esas personas eran las más caras para el Seguro Nacional de Salud.

Para resolverlo, según Vallcorba, se considerarán las curvas de supervivencia “en lugar de tomar una única edad de expectativa de vida”. Las curvas de supervivencia son —según explicaron— la distribución en la población de la probabilidad de supervivencia de cada edad, es decir, “cuántas personas sobreviven a cada una de las edades”.

Por su parte, la ministra Lustemberg agregó que este cambio también se debe a que el Fonasa cubre al 74% de la población de Uruguay, de los que 1.800.000 son usuarios que aportan al sistema. Además, explicó que el 8% de los aportantes recibe la devolución.

“En la propuesta en discusión, el número de personas que recibirán la devolución descendería al 4,3% de los aportantes. Se plantea para enmarcar el debate en la equidad de financiamiento y la coherencia con los objetivos del sistema”, aseguró la jerarca del Ministerio de Salud Pública (MSP).

El sistema que se aplicará “no se organiza en función del riesgo individual ni del gasto que cada persona pueda generar, sino en función de la capacidad contributiva y el principio de protección colectiva, para que todos, independientemente de su edad, ingresos o condición de salud, tengan derecho efectivo a las mismas prestaciones”, explicó.

