Ciudadanos apuntó hacia Díaz y exfiscal dijo que no dio información sobre estudios de Peña

El sector Ciudadanos, liderado por el exministro de Ambiente Adrián Peña, apuntó contra el exfiscal de Corte Jorge Díaz, ahora abogado de la exvicecanciller Carolina Ache, y lo señaló por realizar consultas en la Universidad Católica del Uruguay (UCU) sobre los estudios del exsecretario de Estado días antes de que se conociera que el dirigente colorado no había terminado su carrera universitaria.

Ante las acusaciones, el jurista consideró como “absolutamente falso” que haya pasado la información al semanario Búsqueda sobre que Peña no tenía el título de licenciado en Administración de Empresas que detentó, y motivo que lo llevó a la renuncia.

“A confesión de parte, relevo de pruebas”

El diputado de Ciudadanos, Felipe Schipani, dijo a Montevideo Portal que desde su punto de vista Díaz fue “muy elocuente” con sus dichos el lunes en Paren Todo de El Espectador. “Pese a que después dice que era con fines académicos, por una investigación de los dirigentes políticos... que explique todo lo que quiera. Pero me parece que es muy elocuente todo lo que dijo. A confesión de parte, relevo de pruebas”, afirmó.

Consultado sobre si desde Ciudadanos asumían que, como abogado de Ache, Díaz tenía interés en indagar a Peña, Schipani respondió: “Parece ser que sí”.

Ache renunció a Cancillería en medio de cuestionamientos de Ciudadanos, sector que integraba, por su actuación en la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

El cruce entre Ciudadanos y Jorge Díaz empezó el lunes, cuando en Informativo Carve (850AM) el diputado Ope Pasquet dijo que tenían información de que el exfiscal pidió en la UCU datos sobre la carrera académica del exministro.

“Sabemos que a fines de diciembre un abogado pidió a la Católica información sobre la actuación académica de Adrián Peña. La Universidad le dijo que no, porque era información personal del estudiante y no tenían por qué darle”, dijo.

Pasquet fue repreguntado sobre si se trataba del abogado de Ache. “Esos son los trascendidos que nos han llegado. Hubo terceras personas que pidieron esa información. Lo estaban buscando a Adrián como consecuencia del episodio de Carolina Ache. Son las reglas de juego”, agregó.

El diputado ratificó sus dichos este martes en Arriba Gente de Canal 10. “El doctor Díaz, en vez de llamar por teléfono a Adrián Peña, y decirle: che, tengo dudas, ¿vos qué formación tenés? Va y presenta un escrito en la Católica. Otra cosa que me llama la atención. Díaz asume la defensa de Ache el 12 de diciembre y 15 días después presenta el escrito pidiendo información sobre Peña. Llama la atención”, afirmó.

La respuesta de Díaz

El exfiscal de Corte fue consultado este lunes en radio El Espectador, luego de los dichos de Pasquet, si él había pedido información de Peña.

“Es muy posible. Yo estoy haciendo un trabajo académico sobre corrupción que tienen vinculación con el tema legislación anticorrupción, corrupción y una de las puntas es vinculada a la formación académica de las personas que ocupan cargos públicos de relevancia. Es un trabajo para el exterior que va a llevar un tiempo”, respondió primero.

A continuación explicó que para eso chequeó algunos datos de fuentes abiertas, y sobre Peña en particular dijo que la información en distintas plataformas públicas era contradictoria. “Había en algunos lugares donde no figuraba ninguna profesión, creo que era la página del Ministerio de Ambiente, y en la página del Parlamento figuraba con una profesión”, explicó.

Y luego negó que le haya compartido esa información con periodistas. “Yo mandé varios mails a diferentes dependencias pidiendo esa información. Ahora, si de eso se pretende inferir que yo le pase la información al periodista (de Búsqueda, Guillermo) Draper es absolutamente falso”, dijo.

Díaz agregó que la Universidad Católica le dijo que no le podía dar esa información y concluyó sobre el asunto: “Yo sabía que figuraba como licenciado en la página del Parlamento y no en la página del Ministerio. Todo esto de (lo que dijo en) las comisiones, me enteré después. Y que no tenía el título me enteré a través de Búsqueda”.

