Aunque no tiene título, Tabaré Viera fue presentado como profesor: “Fue error de otros”

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, fue presentado como profesor en documentos públicos, aunque no tiene el título, informó el programa Nada que perder de la radio M24. Viera dio clases de matemáticas ocho años como profesor no graduado, “como ha habido y hay cientos de profesores en Secundaria y la Universidad”, destacó el ministro en diálogo con Montevideo Portal. “De ahí que mucha gente me da el trato de profesor”, agregó.

“Jamás dije que tenía el título de profesor. Es más, el 29 de diciembre, [Orlando] Petinatti me hizo un reportaje y yo lo aclaré al aire [en Azul FM]. Varias veces que pude aclarar, lo aclaré: no tengo título de profesor, pero sí fui profesor no graduado y así mucha gente me ha tratado”, insistió.

Nada que perder informó que Viera firmó como profesor cuando presidió Antel, entre 1998 y 2000. En particular, figura como “profesor Tabaré Viera” en un convenio firmado por la empresa pública con la Universidad de la República y suscrito por Rafael Guarga y María Simón, por la Facultad de Ingeniería, el 6 de mayo de 1999.

El 29 de noviembre del año siguiente, Viera firmó un acuerdo con la Universidad de la República en calidad de intendente de Rivera y allí se lo presenta como “profesor”. El programa de M24 agregó que en un documento de la actual administración del Ministerio de Turismo, en concreto en un acuerdo de cooperación con el Instituto Nacional de Estadística, también se lo menciona como “profesor”.

El ministro, que integra el sector Batllistas del Partido Colorado (PC), asegura que “fue un error de otros organismos” e insiste en que nunca se presentó a sí mismo como profesor.

La aclaración llega al día siguiente de que Adrián Peña, coordinador del sector Ciudadanos del PC, renunciara a su cargo de ministro de Ambiente por presentarse como licenciado en Administración de Empresas cuando no tenía el título.

