Circula un intento de estafa con “deepfake” de Orsi, alertó el Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior alertó este miércoles por la circulación de un intento de estafa en redes sociales que usa un deepfake del presidente de la República, Yamandú Orsi.
“Hemos detectado la circulación en redes sociales de un video que utiliza la imagen del señor presidente de la República con información completamente falsa y fraudulenta”, informó en un comunicado.
Según la cartera, se trata de “un ejemplo de deepfake o contenido generado por inteligencia artificial [IA], que busca engañar a la ciudadanía utilizando figuras públicas para difundir desinformación”.
Ante esto, se exhorta a no ingresar al link asociado a la publicación, porque podría ser un intento de estafa o de robo de datos (phishing), así como a no compartirlo.
“Reafirmamos que la información oficial del gobierno y la Presidencia se comunica únicamente a través de canales institucionales verificados”, recuerda el ministerio.
A fines de octubre, las autoridades alertaron por otros intentos de estafa con la imagen de Orsi y también con la de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse.
