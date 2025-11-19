Política

Orsi sobre el cierre de UKG: “Es un modelo de negocios que está teniendo sus dificultades”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió al cierre de la multinacional Ultimate Kronos Group (UKG), una empresa de Estados Unidos que desembarcó en Uruguay para ofrecer soluciones de software en materia de recursos humanos y despedirá a más de 300 trabajadores uruguayos entre este año y el 2026.

“Tomó por sorpresa, pero cuando me enteré de lo que le está pasando a UKG en el mundo, no me sorprende. Es un modelo de negocios que está teniendo sus dificultades”, dijo el mandatario en rueda de prensa consignada por Telemundo desde Punta del Este, adonde viajó para participar de la conferencia anual de la Asociación de Zonas Francas de las Américas.

Así como a Orsi, a varios colaboradores la noticia los tomó por sorpresa, pese a que en los últimos días circulaban rumores sobre eventuales movimientos dentro de la firma. Los directivos de UKG en Uruguay explicaron que el proceso de salida del país sería “paulatino”.

Asimismo, informaron que “evaluarán” las situaciones puntuales de algunos empleados, aunque esas instancias se darán en las próximas semanas y será la compañía quien cite a reuniones a quienes considere pertinentes.

UKG desembarcó en Uruguay en 2022 con una inversión inicial que le permitió emplear a 40 personas. Un año después, la empresa recibió una inyección financiera millonaria que la posicionó como un competidor fuerte.

En 2023 anunció nuevas oficinas en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y para ese entonces sus directivos habían adelantado que la plantilla se triplicaría. Esto se debía, entre otros factores, a la instalación de un hub de innovación en el LATU que buscaba convertirse en referencia para América Latina.

Ese 2025, UKG tenía el desafío de alcanzar los 300 empleados en menos de cinco años, una meta que logró mucho antes de lo previsto. Su operativa se basa en soluciones como el sistema de payrolls, que procesa cientos de miles de millones de dólares al año en sueldos de empresas, alrededor del mundo.

Incluso en entrevistas que directivos de UKG brindaron hace pocos días, mencionaban planes a futuro, como ampliar el equipo de ingeniería y de customer experience.

En ese marco, buscaban que el “talento uruguayo” fuera el foco, y la idea —según plantearon— era seguir contratando personal calificado local para ganar más mercado.

Tras conocerse la noticia, varios trabajadores reaccionaron en redes sociales y expresaron su sorpresa. Las situaciones son variadas, pero la mayoría coincide en que la determinación fue “comunicada de un día para el otro”.

Un ingeniero de la firma, que prefirió no ser identificado, dijo a Montevideo Portal que “llama la atención cómo hasta hace cuatro días había notas de prensa hablando del futuro y de la nada nos dicen que se van”.

El joven, de 25 años, sostuvo que en ningún momento hubo señales de que la compañía planeara irse del país. “Siempre hablaban de los planes, de los proyectos para el año que viene, que ya varios equipos estábamos planificando. Fue casi sin aviso. Nos dijeron eso, y la cosa siguió como si nada”, agregó.