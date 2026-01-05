Cinco asesinatos en las últimas 24 horas en Parque Batlle, Cerro, Durazno y Maldonado

Policiales

Las últimas 24 horas tuvieron cinco asesinatos registrados por homicidios, que ocurrieron en Parque Batlle, en la zona del Cerro, en Maldonado Nuevo y un doble crimen en Durazno.

El asesinato en la ciudad de Durazno tuvo como víctimas a dos personas que fueron baleadas en la madrugada de este lunes en una boca de venta de drogas.

Uno de los fallecidos fue encontrado muerto en el lugar cuando arribó la Policía en el barrio Villa Guadalupe. El otro fue trasladado a un centro asistencial donde constataron su muerte, de acuerdo con lo informado por Subrayado (Canal 10).

Por su parte, al amanecer de este lunes, una persona que vivía en la calle fue asesinada en el barrio Parque Batlle de Montevideo, tras ser herido con un corte punzante. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la avenida Ramón Anador y Comodoro Coe.

Otro de los crímenes tuvo lugar en el barrio Maldonado Nuevo, en la ciudad de Maldonado. Allí un hombre de 30 años murió en la tarde de este domingo luego de recibir, al menos, cinco disparos.

En la zona donde ocurrieron los disparos, la Policía Científica encontró dos fragmentos de proyectil y tres vainas.

También en la tarde de este domingo fue encontrado sin vida un cuerpo en una cañada ubicada en las inmediaciones de la calle Costanera Tenedor y Paralela al Tenedor, en el barrio Cauceglia, en la zona del Cerro.

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga el hecho como un homicidio. La víctima tenía un disparo de arma de fuego en la cabeza.

