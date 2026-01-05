Una persona que vivía en la calle fue asesinada tras pelea en Parque Batlle

Montevideo Portal
Una persona que vivía en la calle fue asesinada en las primeras horas de este lunes, tras una pelea en la vía pública.
Según informó Telemundo (Canal 12), el homicidio ocurrió en la calle Ramón Anador y Comodoro Coe. El fallecido resultó herido por un corte punzante sobre las 6:00 de este lunes.
El atacante huyó del lugar y la víctima todavía no fue identificada.
El homicidio es investigado por la Policía, que busca recabar información de las cámaras de seguridad de la zona.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]