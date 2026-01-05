Policiales

Una persona que vivía en la calle fue asesinada tras pelea en Parque Batlle

Montevideo Portal

Una persona que vivía en la calle fue asesinada en las primeras horas de este lunes, tras una pelea en la vía pública.

Según informó Telemundo (Canal 12), el homicidio ocurrió en la calle Ramón Anador y Comodoro Coe. El fallecido resultó herido por un corte punzante sobre las 6:00 de este lunes.

El atacante huyó del lugar y la víctima todavía no fue identificada.

El homicidio es investigado por la Policía, que busca recabar información de las cámaras de seguridad de la zona.

