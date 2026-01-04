Homicidio en Maldonado: hombre de 30 años falleció tras recibir al menos cinco disparos

Policiales

Un hombre de 30 años falleció en la tarde de este domingo luego de recibir al menos cinco disparos en el barrio de Maldonado Nuevo, informó la Jefatura del departamento.

Sobre el mediodía, un usuario informó al 911 que un hombre se encontraba herido de arma de fuego en la calle Libertad entre Bambú y Juan Correa.

Por eso, personal policial acudió al lugar, y tras ver su estado, se optó por trasladar de manera urgente a la víctima a un centro asistencial.

El hombre, de 30 años de edad, poseedor de antecedentes penales, ingresó al nosocomio en estado semiinconsciente, y recibió la asistencia del médico de guardia.

Según se informó, la víctima presentaba entre cinco y siete impactos de arma de fuego en el área torácica y en los miembros inferiores. Finalmente, próximo a la hora 16:00, la víctima falleció en el centro asistencial.

En el lugar, Policía Científica encontró en la vía pública dos fragmentos de proyectil y tres vainas. El caso es investigado por las autoridades.









