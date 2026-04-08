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Ciclón en Canelones: de árboles caídos y calles cortadas a una escuela que quedó sin techo

Montevideo Portal

El ciclón extratropical que afectó la costa sur y este de nuestro país dejó cientos de daños materiales y personas afectadas por las inclemencias climatológicas.

Tal como informamos, las ciudades amanecieron con árboles caídos y problemas con el suministro eléctrico; en Maldonado, incluso, una persona murió tras chocar su auto contra un tronco que se había desplomado producto de los vientos fuertes.

Canelones no fue la excepción: desde la comuna informaron en la mañana de este miércoles que, desde que comenzó la alerta, se recibieron 449 reclamos de vecinos: 227 por cuestiones de arbolado, 161 por tendido eléctrico, 36 por calles cortadas y ocho por daños en viviendas. Además, 13 personas que debieron recibir asistencia y hubo otras cuatro exigencias para realizar evacuaciones.

La intendencia detalló que se dispuso el despliegue de equipos de emergencia en todo el departamento. Además, señalaron que las caídas de los árboles se dieron en zonas costeras y que hubo voladuras de invernáculos y de techos en varios puntos del departamento.

Como ejemplo de este último aspecto, la escuela rural n° 78, ubicada en el kilómetro 65 de la ruta 7, en la localidad de Tala, sufrió el desplome del tejado y una de las aulas quedó al aire libre.

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