Árboles caídos y decena de semáforos apagados: ¿cómo amaneció Montevideo tras el ciclón?

Locales

El ciclón extratropical que azotó este martes Montevideo, así como los departamentos de la costa este del país, dejó consecuencias materiales de gran magnitud: fueron reportados árboles caídos en diversas calles de la ciudad e inconvenientes con el suministro eléctrico en cientos de hogares y en los servicios públicos.

Una gran cantidad de vecinos del departamento capitalino amaneció hoy con decenas de ramas y hojas sobre la calzada y la vereda de las zonas donde viven, pero también se reportaron al menos cuatro casos de árboles que se cayeron y se encuentran obstruyendo el tránsito en las primeras horas de la mañana.

Hasta el momento, está cortado totalmente el tránsito en intersecciones como Maldonado y Mario Cassinoni (límite entre Cordón y Parque Rodó), Juan Paullier y Luis Melián Lafinur (Jacinto Vera) y Talcahuano y Navarra (Parque Batlle). Según consignó El País, en General Flores y Rivadavia (Goes) otro árbol cayó en la calzada, pero se encuentra bloqueando únicamente la circulación en dirección norte.

La Dirección Nacional de Bomberos informó sobre un incidente ocurrido en el barrio Casavalle: en las últimas horas de este martes, personal concurrió a la calle Eusebio Vidal por una rama de gran porte que cayó sobre dos viviendas, dejando cuatro personas atrapadas. Afortunadamente, todos lograron ser rescatados con éxito: dos fueron trasladados a centros asistenciales, dado que presentaban heridas.

Por su parte, la Intendencia de Montevideo, a través de su división Tránsito, alertó en la mañana de este miércoles que hay más de una decena de semáforos apagados o “en flash” en varias esquinas de la ciudad y pidió a los conductores “extremar la precaución” al circular.

Sobre las 08:00 horas de la presente jornada, la comuna reportó fallas en las señales ubicadas en:

Rambla y 21 de Setiembre

Colonia y Daniel Fernández Crespo

Rambla y Michigan

Rambla y Ciudad de Guayaquil

Rambla y Ciudadela

Avenida Italia y Las Heras

Avenida Italia y Brito Foresti

Avenida Italia y Francisco Simón

Avenida Italia y Abacu

Luis Alberto de Herrrera y Dionisio Oribe

Luis Alberto de Herrera y Gregorio Funes

Camino Carrasco y Saldún de Rodríguez



