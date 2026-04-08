Viento, un árbol caído, dos coches y alcohol: así fue el accidente mortal en Maldonado

Un hombre de 51 años falleció en la madrugada de este miércoles 8 de abril en la ciudad de Maldonado. Tal como informáramos, el siniestro se habría originado por la caída de un árbol.
Según detalló posteriormente la emisora fernandina FM Gente, el hecho ocurrió a las 02:25 horas en la intersección de Aparicio Saravia y San Pablo.
Allí, una camioneta marca Fiat chocó contra un árbol que había caído debido al fuerte viento. Luego, un auto Chevrolet corrió la misma suerte e impactó por detrás contra la camioneta.
El impacto resultó mortal para el conductor del primero de los vehículos mencionado, un hombre de 51 años cuya identidad no se divulgó.
El segundo auto era tripulado por un hombre de 44 años, quien no sufrió lesiones graves y arrojó resultado positivo a la espirometría, por lo que fue conducido a dependencias policiales.
Posteriormente, la Fiscalía de 3º Turno de Maldonado dispuso la liberación del hombre, pero lo emplazó para esta misma jornada.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]