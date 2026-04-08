Policiales

Viento, un árbol caído, dos coches y alcohol: así fue el accidente mortal en Maldonado

Un hombre de 51 años falleció en la madrugada de este miércoles 8 de abril en la ciudad de Maldonado. Tal como informáramos, el siniestro se habría originado por la caída de un árbol.

Según detalló posteriormente la emisora fernandina FM Gente, el hecho ocurrió a las 02:25 horas en la intersección de Aparicio Saravia y San Pablo.

Allí, una camioneta marca Fiat chocó contra un árbol que había caído debido al fuerte viento. Luego, un auto Chevrolet corrió la misma suerte e impactó por detrás contra la camioneta.

El impacto resultó mortal para el conductor del primero de los vehículos mencionado, un hombre de 51 años cuya identidad no se divulgó.

El segundo auto era tripulado por un hombre de 44 años, quien no sufrió lesiones graves y arrojó resultado positivo a la espirometría, por lo que fue conducido a dependencias policiales.

Posteriormente, la Fiscalía de 3º Turno de Maldonado dispuso la liberación del hombre, pero lo emplazó para esta misma jornada.