Choque en la vía: el único tren de pasajeros del país sigue siendo noticia

Si bien Uruguay supo ser un país dueño de una extensa red de transporte ferroviario de pasajeros, en la actualidad ese servicio languidece y se limita a una sola línea.

Se trata del tramo entre las ciudades de Tacuarembó y Rivera, que funciona los lunes y viernes, cada día con una sola frecuencia de ida y vuelta. El servicio, conocido como Tacoma, se cumple con unidades a gasoil y, según denuncian sus trabajadores desde hace ya tiempo, sobrevive de forma precaria y gracias a los esfuerzos del personal.

Dicho servicio fue noticia en los últimos tiempos por episodios negativos. El primero de ellos ocurrió en enero del año pasado, cuando un principio de incendio obligó a evacuar la formación a doce kilómetros de su punto de destino. A falta de un segundo tren que pudiera ir en auxilio, los pasajeros debieron terminar el trayecto, literalmente, a pie.

En abril, durante Semana de Turismo, el ferrocarril norteño no fue capaz de satisfacer la alta demanda y hubo gente que no pudo viajar, situación que fue criticada entonces por la Unión Ferroviaria, sindicato que nuclea a los trabajadores de AFE.

En agosto, un automóvil chocó con la formación en la ciudad de Rivera, evento que el mismo sindicato calificó como “una vergüenza”. Poco después, en setiembre, una pasajera sufrió una quemadura con agua caliente escapada del motor de la locomotora

Este viernes, el tren norteño sufrió su primer accidente del año, aunque justo es decir que no fue responsabilidad del maquinista.

El hecho sucedió en la ciudad de Rivera, en el cruce de la vía férrea con el boulevard Presidente Viera. Allí, según informó el medio local Rivera Noticias, un automóvil no respetó las señales de advertencia del cruce ferroviario y quedó detenido sobre la vía, donde fue impactado por el tren.

Afortunadamente, el impacto fue leve debido a que el ferrocarril se acercaba a la estación y había aminorado la marcha, por lo que no hubo que lamentar más que algunos daños materiales.

A causa del accidente el tren cesó su recorrido, y los pasajeros se vieron obligados a descender y culminar a pie el viaje.