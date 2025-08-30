Unión Ferroviaria criticó al gobierno tras incidente en Rivera: “Es una vergüenza”

Locales

La Unión Ferroviaria emitió un comunicado en la noche del viernes 29 en el que enfatiza la necesidad de impulsar una campaña nacional “homogénea” de prevención de accidentes ferroviarios.

Esto surge a raíz de un episodio ocurrido en la mañana del viernes, en el que un auto (con matrícula brasileña) intentó cruzar las vías del tren en la ciudad de Rivera cuando el vehículo se apagó. Afortunadamente, no hubo lesionados, y el tren pudo llegar a su destino con los pasajeros.

“Nuestro sindicato entiende la necesidad urgente de impulsar una campaña nacional homogénea de prevención de accidentes ferroviarios. Una campaña seria, no enfocada en la promoción del Ferrocarril Central como único eje, sino enfocada en toda la red nacional con fotos de todas las unidades que circulan en las diferentes líneas ferroviarias y que sea capaz de concientizar en el territorio con acciones concretas de propaganda”, expresa el gremio en el texto difundido.

Asimismo, tilda de “imprescindible” elevar también las medidas de protección en los pasos a nivel en zonas pobladas, para lo cual “hay que invertir”. “Es una vergüenza que las autoridades de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario [DNTF] no se preocupen por los ciudadanos de Tacuarembó y Rivera, a la vista está el miserable presupuesto asignado a AFE”, criticó el sindicato y sostuvo que “capaz que si los riverenses o tacuaremboenses fueran finlandeses se acordaban de ellos”.

“Si se recorre el camino de fortalecer la DNTF respetando la idoneidad de los trabajadores ferroviarios afectados por [la] ley encontrarán en la Unión Ferroviaria colaboración; si se recorre el camino de continuar con una política de destrucción de conocimiento ferroviario acumulado nos encontrarán en las calles dando pelea”, finaliza el texto.

