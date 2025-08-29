Locales

Puntería: chocó con el único tren de pasajeros del país, que circula dos veces por semana

Por qué a mí, por qué esto

Un automóvil matriculado en Brasil protagonizó un curioso accidente de tránsito este viernes en la ciudad de Rivera.

Según informara el comunicador local Pedro Olivera, el hecho ocurrió sobre el tramo de vía férrea que une los barrios riverenses de Mandubí y La Virgencita.

Allí, una mujer intentó cruzar los rieles a bordo de su auto, pero el vehículo se apagó en el peor lugar posible y ya no se encendió.

Por desgracia para la conductora, justo en ese momento se acercaba un tren.

El hecho de que un ferrocarril pase por una vía férrea no constituye algo atípico, aunque sí lo es en este caso: por esa vía circula la línea que une las ciudades de Rivera y Tacuarembó, único servicio ferroviario de pasajeros que sobrevive en el país. Funciona solo los martes y viernes, con un turno de ida y uno de vuelta.

Así las cosas, resultaba improbable que un auto se quedara varado sobre la vía justo en el momento en el que uno de esos escasos trenes pasaba. Sin embargo, se aplicó aquí la llamada Ley de Broca, cuyo coloquial enunciado reza: “Al que le toca, le toca”.

De acuerdo con el mencionado informe, “el incidente dejó lesiones de índole menor”.

Caminar por la vía

El tren entre Tacuarembó y Rivera fue noticia en enero último, cuando un principio de incendio obligó a evacuar la formación cuando faltaban 12 kilómetros para llegar al destino. Ante la imposibilidad de que otra máquina acudiera en su auxilio, los viajeros debieron completar el recorrido a pie.