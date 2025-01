Ceretta propone construir Montevideo “entre todos y desde abajo” y sin “excluidos”

Política

El precandidato por el Frente Amplio de cara a las elecciones departamentales de mayo, Juan Ceretta, sostuvo que su línea de trabajo consiste en pensar una Intendencia de Montevideo (IM) “con un aún mayor compromiso de participación de la gente”.

En tal sentido, el abogado, propuesto por el Partido Socialista algunos días atrás, sostuvo en rueda de prensa que busca “una construcción de Montevideo entre todos y desde abajo, no con recetas mágicas que vengan desde arriba”.

En la tarde de este miércoles, Ceretta mantuvo una reunión con el secretariado ejecutivo departamental del Partido Socialista, delineando las líneas de trabajo.

Al respecto, remarcó los ejes medioambientales, de movilidad y de gestión de la IM como énfasis para su candidatura.

Sobre el primer aspecto, sostuvo que, de llegar a intendente, el aspecto medioambiental atravesaría “todas las áreas” de la política pública del ejecutivo departamental. Esto implica, ejemplificó, “dar una vuelta de tuerca y subir un escalón en lo que tiene que ver con el tratamiento de los residuos sólidos, más amigable con el ambiente y mayor actividad de reciclado”.

Sobre la movilidad, señaló que prevé “mejorar las condiciones para la ciudadanía” en la materia. Finalmente, apuntó que piensa mantener “todo lo que la IM ha venido haciendo, sobre todo en estos últimos cinco años donde algunas políticas públicas que fueron abandonadas por el gobierno central debieron ser retomadas y profundizadas por la IM”.

A su vez, fue consultado por los tradicionales reclamos de la ciudadanía a nivel departamental: la basura, el estado de las calles y la iluminación.

“Tradicionalmente se dice que el compromiso de las intendencias es el ABC: alumbrado, basura y caminería. Obviamente que son competencias clave para las intendencias, y en el caso de Montevideo hay que mejorar pero sin olvidarnos que el ABC no tiene sentido si no es para las personas, si no pensamos en eso vinculado a las personas y sus derechos”, reflexionó Ceretta.

De esta manera, enfatizó que el perfil buscará ofrecer a la ciudadanía es de “un mayor trabajo, una intensidad mayor en esas áreas, pero siempre con destino pensado y construido con y para las personas”.

El Frente Amplio realizará su Plenario Departamental el próximo lunes 10 de febrero, donde se considerarán quiénes serán los tres candidatos finales (de cinco en total) que se presentarán en las elecciones de mayo.

