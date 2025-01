FA: Partido Socialista propondrá a Juan Ceretta como candidato a intendente de Montevideo

Política

El Comité Departamental del Partido Socialista resolvió este4 martes proponer al Frente Amplio el nombre del abogado Juan Ceretta como potencial candidato a intendente de Montevideo.

Según supo Montevideo Portal, el abogado aceptó la propuesta realizada por el sector del Frente Amplio y ahora su posible candidatura se suma a la del senador Mario Bergara (cuenta con el apoyo de Seregnistas), Verónica Piñero (impulsada por el Partido Comunista) y Salvador Schelotto (Vertiente Artiguista).

En este escenario, el congreso departamental del Frente Amplio deberá definir a mediados de febrero los tres (el máximo habilitado) candidatos para competir por la intendencia de Montevideo el próximo 11 de mayo. En tanto, aún resta que se exprese el Movimiento de Participación Popular (MPP) sobre qué candidato va a apoyar.

Ceretta forma parte del Consulto Jurídico de la Universidad de la República y como abogado ha llevado adelante varios juicios para que el Estado cubra los medicamentos y tratamientos de alto costo.

En las últimas elecciones naciones, el profesional apoyó la reforma del sistema de seguridad social que propuso el Pit-Cnt, pero que no fue aprobada. El Partido Socialista también apoyaba la reforma constitucional. No obstante, Ceretta se identifica como frenteamplista independiente, no como socialista.

En un comunicado difundido por el PS, el sector definió a Ceretta como “un compañero de la izquierda social y la academia comprometida con las causas populares”.

“Es un defensor incansable de los derechos humanos, del derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a la ciudad, a un ambiente sano. En su trayectoria como militante social, abogado, docente universitario y dirigente deportivo, ha demostrado una enorme capacidad de innovar, de defender lo justo y de confrontar factores de poder, siempre cerca de la gente”, añade el Partido Socialista en el documento.

Así, enfatizan que el abogado ha “puesto el cuerpo frente a atropellos del propio Estado”, se “opuso firmemente” tanto a la ley de urgente consideración como al proyecto Neptuno y trabajó con organizaciones sociales y sindicatos. “Ha militado y aportado su saber en el reciente proceso del plebiscito de la seguridad social, y lo hizo siempre con independencia y mucho espíritu crítico, sin neutralidad ni concesiones a la hora de defender la dignidad humana”, sostiene el sector político.

“Ha defendido el derecho a la vivienda y a la alimentación, ha realizado acciones de amparo para el acceso a medicamentos de alto costo, ha trabajado incansablemente al lado de organizaciones sociales impulsoras de los derechos humanos, de la memoria, y de la justicia denunciando el accionar de quienes ocultan información y buscan consolidar la impunidad. Creemos que es hora de que con esa misma convicción y capacidad, defienda a nuestra Montevideo y sus habitantes”, concluye el texto.

Por otro lado, el PS resolvió que Mauricio Zunino, actual jerarca capitalino, no sea el candidato de cara a las elecciones, como en otro momento se manejaba la posibilidad.

De acuerdo con el texto, se evaluó la posibilidad de que él fuera el candidato, pero según el marco normativo vigente esto le exigiría renunciar al rol de intendente en febrero. “En ese marco el sentido de la responsabilidad y las profundas convicciones frenteamplistas de nuestro partido y del propio Mauricio nos imponen desistir de esa posibilidad: nuestro compañero terminará el período al frente de la Intendencia y contará con nuestro más absoluto respaldo para consolidar su equipo de gobierno y tomar las decisiones que la coyuntura requiera”, remarca el Partido Socialista.

A continuación, el comunicado completo del Comité Departamental de Montevideo del sector político.

