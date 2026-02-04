Castillo negó que MTSS obligara a renunciar a los directores de Caja de Profesionales

Política

El titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, negó que desde la cartera se diera la orden de renuncia a los dos representantes del Poder Ejecutivo en el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), tal como había afirmado uno de ellos en su carta de renuncia.

“Nosotros no estamos indicados para dar órdenes concretas de lo que no estábamos enterados además qué día se iba a aprobar, qué era lo que se iba a proponer y cuál era la actitud que iban a llevar adelante los directores”, manifestó el jerarca en rueda de prensa este miércoles. “No recibieron ninguna orden en ese sentido de parte del Ministerio de Trabajo”, aseveró.

María Noel Sanguinetti aseguró, en su carta de renuncia, que actuó “en cumplimiento de un mandato recibido y bajo la sugerencia directa de los representantes” del MTSS.

Sobre el hecho en sí, Castillo se refirió al episodio como un “error” que se “subsanó políticamente”. “Lo lamentable es que hay personas que dejan su responsabilidad que tenían hasta ese momento”, expresó el ministro sobre los ahora exdirectores.

Accidentalidad laboral

Por otro lado, Castillo fue consultado sobre un nuevo accidente laboral registrado en la mañana de hoy, cuando un obrero cayó de un octavo piso en un edificio en construcción.

El ministro de Trabajo lamentó la triste noticia y ofreció su solidaridad tanto con el gremio como con la familia de la víctima. “Esto es lo que estamos tratando de revertir desde el día uno: hay que pelear por puestos de trabajo, hay que pelear por condiciones dignas, hay que pelear por la mejora del salario, pero lo primero que tenemos que cuidar es la vida: ese es el gran problema y el gran desafío que tenemos”, manifestó.

El jerarca sostuvo que la actual administración asumió el gobierno con “un récord en cuanto a la cantidad” de accidentes laborales y “de pérdida de vida”, algo que “no puede ocurrir”.

“Tenemos que tomar todas las medidas, y todas las medidas que tomamos a veces es poco, porque después ¿qué consuelo llega a la familia de un trabajador que pierde la vida? Seguiremos trabajando; esto es lo que nos demanda más trabajo”, sintetizó Castillo.

