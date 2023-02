Oposición a Caram hará denuncia por ocupación de terreno municipal y caso de horas extras

Política

Los ediles de Artigas del Partido Colorado y también los del Frente Amplio, aunque por vías distintas, presentarán luego de Carnaval una denuncia penal por las 196 horas extras que cobró en diciembre una funcionaria pareja del secretario general de la Intendencia, Rodolfo Caram, primo del intendente Pablo Caram.

También los ediles departamentales llevarán a la Justicia en los próximos días el caso de la hermana de la trabajadora administrativa que cobró horas extras, a raíz de una autorización firmada por el secretario general y el intendente para que la también funcionaria municipal ocupe un terreno municipal.

El edil del Partido Colorado Daniel Argañaraz dijo en diálogo con Montevideo Portal que la mujer solicitó que la Intendencia de Artigas la registre como ocupante de un “terreno municipal de muy buena ubicación” porque ella no puede seguir pagando alquiler.

Según el documento con fecha del 22 de julio de 2022, al que accedió Montevideo Portal, Elizabeth Severo (hermana de Stefani Severo) señaló en el pedido: “Vengo por la presente a solicitarle se me registre como ocupante de una parte del padrón 14.447, propiedad de la Intendencia de Artigas. Mi grupo familiar está compuesto por mi pareja, ambos trabajadores y muy responsables. Nos motiva dicha solicitud, que necesitamos salir del pago de alquiler ya que realmente resulta muy complicado poder seguir con montos tan elevados al mes y no queremos vivir en casa de familiares, pero realmente se nos está haciendo muy difícil. Si su aval es positivo, tendríamos que solicitar los servicios de agua y luz y construiremos una casa lo más rápido posible”.

El 1° de agosto, el pedido de la funcionaria municipal fue autorizado por Rodolfo Caram y Pablo Caram.

“Fui al terreno y no hay ni una rama que haga sombra. Nadie ocupa nada, el terreno es un baldío que está muy bien ubicado. Tampoco hay informe del ingeniero agrimensor sobre las dimensiones del terreno o de la asistente social para que constate que esta pareja realmente necesita ese espacio. Capaz que se lo dan a un estanciero. Fui a la Dirección de Arquitectura y no piden nada. O sea, que va cualquiera que no tiene propiedades y se lleva un terreno municipal”, cuestionó Argañaraz.

Las horas extras

En el caso de Stefani Severo, el diario El País informó que en el mes de diciembre de 2022 cobró 196 ($ 93.979) y otros $ 26.961 por haber trabajado un feriado, cuando su salario nominal básico es de $ 45.188 más otras compensaciones, el edil colorado dijo que hay más antecedentes similares.

Argañaraz detalló que la misma funcionaria, según consta en otros recibos, “trabajó el 1° de mayo del año pasado, que fue domingo”.

“Diez horas trabajó en la Intendencia. El 2 de noviembre, también feriado, trabajó 11 horas. Trabajó el 18 de julio (Jura de la Constitución), cuando tiene cargo como administrativa de personal. Tengo documentado desde 2020, capaz hay más para atrás. Según las marcas registradas, en algunos casos ha ingresado a la hora 18; a las 18:11; a las 18:15, cuando la Intendencia está cerrada. ¿A qué va a trabajar? Va a marcar tarjeta y se va”, apuntó el edil colorado, que es médico de profesión.

El edil por el Frente Amplio (FA) José González dijo a Montevideo Portal que, aunque en primera instancia la denuncia iba a ser presentada en conjunto con el Partido Colorado, orgánicamente el Comité Ejecutivo Departamental del PC quedó dividido y los dirigentes que pretenden llevar adelante la instancia judicial quedaron en minoría.

En este contexto, se resolvió finalmente que el FA y los dirigentes colorados presenten la denuncia penal por los dos casos por separado.

Se está investigando

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este lunes del carnaval en Artigas y fue consultado por la prensa en particular por el caso de la funcionaria que cobró las horas extras.

El mandatario dijo que “ha estado averiguando” y que por lo que tiene entendido “hay una investigación en curso”.

“Me imagino que la investigación va a tener a los responsables, si es que los hay”, indicó el mandatario, según consignó Telemundo.

