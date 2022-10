Caso Astesiano: “No encontramos responsabilidades en Registro Civil”, dijo Da Silveira

Política

Montevideo Portal

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, se refirió este domingo a la investigación en Registro Civil que lleva adelante el Gobierno por el caso del excustodio personal del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano.

“No hemos encontrado responsabilidades en los funcionarios”, sostuvo en rueda de prensa el ministro.

En este sentido, el jerarca aclaró que lo que puedo haber pasado es que la oficina, que depende de su cartera, diera por “buenos” documentos “adulterados previamente”.

Por otro lado, Da Silveira afirmó que le investigación está en una fase “primaria” y volvió a remarcar que “no hay el menor indicio” de que los funcionarios participarán de la falsificación. A su vez, dijo que se continuará con los trabajos para llegar al fondo de la situación.

Críticas a la investigación

El senador nacionalista Jorge Gandini expresó en las últimas horas que los fiscales actúan a dos velocidades: "Son rápidos para investigar temas que involucran al actual Gobierno y lentos cuando se trata de asuntos de la administración anterior".

“Nosotros llevamos dos años y medio, esto debe tener cuatro, el fiscal no hizo ni una averiguación todavía, ¿cómo nos metemos ahí? Está difícil. Ahora, cuando nos toca averiguar sobre nosotros van rapidísimo, cuando tenemos algún problema nosotros, los fiscales son de una velocidad increíble. Da la impresión, lo voy a decir clarito, porque a mí me gusta decir las cosas como pienso, me da la impresión de que ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder”, agregó el legislador .

La respuesta de Fossati

Por su parte, la fiscal a cargo de la investigación del caso Astesiano, Gabriela Fossati, respondió a los dichos del senador nacionalista y aseguró que deja todo de sí “para dar una respuesta seria y no dilatada” en sus casos.

En esta línea, explicó que cada Fiscalía “trabaja exclusivamente sus casos” y que “cada fiscal puede responder solo por su trabajo”, y agregó: “Mi compromiso funcional no tiene color”.

Montevideo Portal