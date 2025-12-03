Casco y chaleco antibalas: así trasladaron a Fernández Albín a cárcel de máxima seguridad

Policiales

Montevideo Portal

Personal del Servicio Penitenciario Federal de Argentina realizó un operativo este martes para trasladar al delincuente Luis Fernández Albín a un penal de máxima seguridad en Buenos Aires, a la espera de la orden de extradición para Uruguay.

Calificado como un “privado de libertad de alto riesgo”, el líder delictivo fue detenido el pasado 20 de noviembre al salir de un apartamento en el barrio Flores, en la capital argentina, en cumplimiento de un pedido de la Fiscalía.

En videos publicados por el periodista Miguel Chagas, se observa cómo Fernández Albín ingresa al penal esposado, con chaleco antibalas y casco protector. Fue trasladado en un camión blindado escoltado por varios móviles policiales desde el Centro de Detención Judicial hacia el establecimiento penitenciario.

Fuentes policiales dijeron a Montevideo Portal el mismo día de la detención que esperan que Albín llegue a tierras locales dentro de dos o tres semanas.

Un día después, fue imputada Katherine Quilimas Gularte —alias la Chula—, esposa de Fernández Albín, por lavado de activos. La Policía logró establecer que, durante un tiempo, ella fue “los ojos y los brazos” de Albín mientras este estuvo recluido en la Unidad 25, un sector de máxima seguridad del ex Comcar.

La organización de Los Albín —un clan familiar dividido en dos ramas— se nutre de bandas narco que operan en Uruguay. A su vez, Fernández Albín “coronó”, como se dice en la jerga, cuando estableció un vínculo estrecho con Sebastián Marset.

A nivel local, el líder narco trabajó de manera estrecha con el clan de Los Suárez, liderado por Luis Alberto Suárez (el Betito) y por Sandra Lorena, conocida como Loly Suárez.

Montevideo Portal